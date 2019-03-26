Исторического выхода в космос не будет: идея полета женского экипажа провалилась

NASA отменило абсолютно женский выход в открытый космос. Это должен был быть первый в истории женский полет, однако в Агентстве не нашли необходимого скафандра. Следовательно, вместо астронавта Энн Маклейн в космос выйдет Ник Хейг.

Как сообщили в NASA, после выхода Макклейн в космос, она поняла, что ей лучше подходит нагрудная часть скафандра среднего размера. Но к 29 марта, когда должен был быть этот исторический выход, успеют подготовить только одну такую секцию. Ее планируют отдать другому астронавту Кристине Кох.

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Следовательно, вместо Маклейн в космос полетит Ник Хейг, который 22 марта завершил выход в космос с борта МКС для модернизации ее энергетического оборудования.

Что известно об историческом полете?В марте впервые в истории на МКС будут работать одновременно две женщины. На орбиту отправят астронавта Кристину Кук. Сейчас на Космической станции работает Энн Макклейн. Обе они должны были выйти в открытый космос.

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