Истории женщин в сфере новейших технологий, что вдохновляют

Когда говорят о новаторах в мире технологий, в первую очередь вспоминают выдающихся мужчин. Однако нельзя забывать о том, что вклад женщин не менее значительный и что без них современный технологический мир был бы совсем другим.

В материале Техно 24 собрал вдохновляющие примеры женщин, которые изменили технологическую сферу.

Шерил Сэндберг – исполнительный директор Facebook с 2008 года

Сэндберг стала первой женщиной-членом совета директоров Facebook. Она, бесспорно, чемпионка среди работающих женщин. Однако, когда она приехала в Калифорнию в 2001-м после 5-летней стажировки в Казначействе США, ее не встретили с распростертыми объятиями.

Читайте также: Кто такая Лиза Су: женщина в мужском бизнесе и глава корпорации AMD

Все самые интересные вещи происходили в Кремниевой долине, поэтому я и хотела там работать. Но тогда только лопнул первый технологический пузырь и найти хорошую вакансию было очень сложно,

– вспоминает Сэндберг.

Но женщина все же нашла работу, и не где-нибудь, а в Google. В 2008 она уже стала вице-президентом по международным онлайн-продажам и оперативной деятельности корпорации. Впрочем, Марк Цукерберг сумел ее переманить в Facebook на должность исполнительного директора.

Шерил Сэндберг написала несколько книг

В 2013 году Сэндберг стала автором популярной книги "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead". До мая 2015 года жизнь Сэндберг была сказочной, но смерть мужа перевернула ее с ног на голову.

Вторая книга Сэндберг – "Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy". Она была написана в соавторстве с профессором Вортонской школы бизнеса Адамом Грантом.

"Когда Дэйв умер, я не думала, что вообще буду на что-то способна. Я едва могла приходить на работу и не плакать. Я была матерью двух грустящих детей", – рассказывает она.

Дипика Панди – вице-президент по работе с клиентами, direct и digital маркетинга в Walgreens

Дипика Панди всегда стремилась "быть связанной с чем-то, что действительно меняет мир". Такие возможности открылись для нее с развитием электронной коммерции.

Дипика Панди присоединилась к McKinsey & Co., где она разрабатывала цифровые экспертизы и усвоила основные бизнес-навыки, что в конце концов помогли их занять должность директора онлайн-стратегии в Walgreens в 2008 году. Там она занималась реорганизацией сайта аптечной сети и руководила коллективом в 150 человек. Кроме прочего, Панди разрабатывала мобильные приложения для iPhone, iPad и Android.

Такие ее усилия были оценены в 4,5 звезды из 5 возможных в рейтинге потребителей.

"Технологии – это не просто создание функциональности. Они также могут изменить мнение потребителей о вашем бренде", – считает Панди.

Диана Стил – вице-президент по IТ-брендам в Ascena Retail Group

Ритейл чаще всего описывают как динамическую, постоянно меняющуюся отрасль, но именно это и привлекает Диану Стил. Впервые женщина познакомилась со сферой ритейла в 1993 году и собственными глазами увидела, как технологии превращаются в движущую силу бизнеса. Когда она перешла в розничную практику Deloitte в качестве старшего менеджера, она получила возможность познакомиться с эволюцией технологий в ритейле из первых рук.

Читайте также: Что выбирают IT-шники: самые популярные языки программирования в Украине

Это понимание позволило ей перейти в Hot Topic и стать директором по управлению проектами в 2004 году. Ее первая задача: открытие распределительного центра на восточном побережье, который был полностью интегрирован в планирование сети и системы распределения, управления заказами и процессов пополнения складов.

На протяжении семи лет своего пребывания в сети Hot Topic, Стил занимала различные должности, в том числе вице-президента по IT, что и подготовило ее для следующей позиции: вице-президент компании Express. В ноябре 2013 года она вступила в Ascena Retail Group как вице-президент компании по IT.

"Эти проекты являются частью чего-то большего — это важно понимать, что я была частью команды, которая достигла значимого влияния на бизнес, а также на жизнь наших покупателей", – говорит Стил.

Сьюзен Войжитски – главный исполнительный директор YouTube

История корпорации Google, как это странно бы не звучало, началась с обычного холодильника Сьюзен. В один прекрасный осенний день не самая известная сотрудница известной корпорации Intel Сьюзен Войжитски решила остаться дома и никуда не выходить, чтобы дождаться доставки холодильника. Услышав, что грузовик с ее покупкой подъехал, она спустилась вниз, но не увидела ни работника доставки, ни обещанного холодильника. Но долго холодильник искать не пришлось. Именно в тот момент в ее же гараже покупку Сьюзен уже оценивали ее арендаторы: Сергей Брин и Ларри Пейдж.

Сьюзен Войжитски – королева Кремниевой долины

Сама Войжитски, кстати, нисколько не обиделась на наглый захват своего холодильника. И правильно, потому что в будущем эта ее щедрость окупится сполна: за подаренный когда-то холодильник она в конце концов получит шефство над самым популярным видеохостингом в мире.

Сьюзен Войжитски занимает пост CEO YouTube с 2014 года, и именно в ее голове зародилось большинство идей того, как видеохостинг должен функционировать, чтобы привлекать рекламодателей, защищать чужие авторские права и не раздражать пользователей. Ее история успеха – это целый кейс, самое интересное в котором то, что изначально Сьюзен, выросшая в Кремниевой долине, даже не планировала связывать с ней свою жизнь.

Читайте также: Определили самую дорогую компанию в мире

Женщина, которую впоследствии будут называть королевой Кремниевой долины, никогда даже не задумывалась о карьере в информационных технологиях. Подростком она мечтала совсем о другом.

"Думаю, я всегда умела видеть вещи наперед. Когда я пришла в Google, люди спрашивали меня: "Зачем ты устраиваешься туда?". В то время компания была очень маленькой. Но я видела потенциал Google, видела, как она вырастет в будущем. Я видела в этом смысл, несмотря на то, что таких как я было мало", – говорит Войжитски.

Урсула Бернс – возглавляет совет директоров телекоммуникационной группы VEON, член совета директоров Uber

Первая темнокожая женщина-директор компании “Xerox”, которая смогла занять такую высокую должность в одной из 500 крупнейших компаний Америки. Более того, само по себе назначение Урсулы генеральным директором уже стало сенсацией для мировых корпораций, поскольку на этой должности она сменила тоже женщину – Энн Малкэхи.

Урсула Бернс активно борется за права женщин

Урсула всегда активно выступает за права женщин и поддерживает представительниц прекрасного пола в их стремлении к карьерным высотам. Если вдуматься, свое повышение Урсула получила благодаря тому, что не побоялась возразить словам коллеги о несостоятельности женщин в вопросах управления.

Однажды она открыто высказалась против того, что членами одной из Национальных гольф-клубов Америки могут быть только мужчины, и пригрозила прекратить спонсорство проведенного турнира. Кто знает, возможно, именно из-за этого гольф-клуб впервые за всю свою 80-летнюю историю позволил членство для женщин.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно