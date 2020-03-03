Из кровати можно не вылезать: японский производитель представил геймерскую мебель

Кажется, гейминг постепенно выходит на новый уровень. Впрочем, точнее сказать – переезжает в другую плоскость. Японский производитель аксессуаров и мебели для любителей виртуальных развлечений представил полноценный набор для игроков, которые вообще не желают вставать с кровати. Предусмотрен даже держатель для смартфона.

Компания Bauhutte не продает именно кровать, зато производит все другие элементы мебели, аксессуары и даже пижаму – само собой, тоже специально созданную для геймеров.

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Детали

Производитель предлагает целый ряд полок различных конфигураций, включая укороченный игровой стол. Судя по фотографиям, стать киберспортсменом в Dota 2 или CS: GO, не вылезая из кровати, не выйдет – места для клавиатуры и мыши перед мониторами здесь не предусмотрено.



Кровать похожа на целую крепость, где можно разместить все, что нужно



Кровать можно обставить специально изготовленной мебелью



​Предусмотрен даже держатель для телефона

Аксессуары и элементы мебели придется покупать отдельно. С сайта Bauhutte клиентов переадресовывает на японскую версию Amazon. Например, узкий прикроватный столик обойдется в 3 759 гривен, а особый пуф продают за 4 135 гривен.

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