Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу

Сотрудник Google рассказал, какие ошибки допускают соискатели в своих резюме и как их избежать. Среди самых распространенных – опечатки и объем.

Некоторые из них были замечательными, большинство просто хорошими, многие – пугающими. Самое сложное то, что на протяжении 15-ти лет я продолжал видеть одни и те же ошибки, которые допускали кандидаты. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда менеджерам по подбору сотрудников не нужно идти на компромисс по качеству. Нужна лишь маленькая ошибка, и менеджер отклонит интересного кандидата.

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Могу вас заверить, что больше половины из вас допустили хотя бы одну из этих ошибок в своем резюме, а я бы предпочел, чтобы люди получали работу, а не теряли такую возможность. Чтобы помочь большему количеству кандидатов, я выделил пять самых серьезных ошибок, которые я встречаю в резюме.

Опечатки

Это кажется очевидным, но ошибки встречаются все чаще. Опрос CareerBuilder, проведенный в 2013-м году, показал, что 58% резюме с ошибками.

Опечатки часто возникают из-за того, что текст корректируется снова и снова. В конце концов подлежащее и сказуемое внезапно не совпадают, точка в неправильном месте. Ошибки эти смертельны, потому что работодатели интерпретируют их как неспособность потенциального кандидата заботиться о качестве.

Как избежать ошибок? Прочитайте свое резюме полностью: изменение нормального порядка поможет вам сосредоточиться на каждой строке отдельно. Или попросите кого-то внимательно прочитать за вас.

Размер резюме

Существует хорошее эмпирическое правило – одна страница резюме на каждые 10 лет опыта работы. Трудно вместить все это, верно? Но резюме на три, четыре или десять страниц просто не будет прочитано внимательно. Как писал Блез Паскаль: "Это письмо получилось таким длинным потому, что у меня не было времени написать его короче".

Четкое, сфокусированное резюме демонстрирует способность обобщать, расставлять приоритеты и передавать наиболее важную информацию о вас.

Единственная цель резюме – получить приглашение на интервью. Оно не для того, чтобы убедить менеджера по найму сразу сказать вам "да" – эта роль для собеседования. Ваше резюме – это инструмент, который поможет пройти первое интервью. Как только вы окажетесь в комнате, резюме не будет иметь большого значения.

Форматирование

Если вы не претендуете на позиции дизайнера или художника, ваше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы сделать резюме чистым и разборчивым. Читабельный шрифт, не забудьте про поля. Белая бумага, черные чернила. Постоянный интервал между строками, выровненными столбцами, вашим именем и контактной информацией на каждой странице.

Если у вас есть возможность, просмотрите документ как в Google Docs, так и в Word, а затем прикрепите его к электронному письму и откройте его в качестве предварительного просмотра. Форматирование может искажаться при перемещении между текстовыми платформами. Хорошим способом сохранения всех изменений является формат PDF.

Конфиденциальная информация

Однажды я получил резюме от кандидата, работающего в первой тройке консалтинговых компаний. У этой фирмы была строгая политика конфиденциальности: имена клиентов никогда не должны разглашаться. В резюме кандидат написал: "консультировал крупную компанию по разработке программного обеспечения в Редмонде, штат Вашингтон". Существует неотъемлемый конфликт между потребностями вашего работодателя и вашими потребностями, а именно желание показать, насколько вы потрясающие, чтобы получить желаемую работу.

Таким образом кандидаты часто забывают про соглашение о конфиденциальности, и указывают лишнюю информацию. Это ошибка. Хотя этот кандидат не упоминал конкретно Microsoft, любой рецензент догадается, про какую именно компанию идет речь.

Во время аудита мы обнаружили, что как минимум 5-10% резюме, которые раскрывают конфиденциальную информацию. Это говорит мне, как работодателю, что я никогда не должен нанимать этих кандидатов, если я не хочу, чтобы коммерческие тайны прислали по электронной почте компаниям-конкурентам.

Никогда не вкладывайте в свое резюме конфиденциальную информацию фирм, в которых вы находились или находитесь сейчас. Если вы, конечно, не хотите увидеть ее под своим именем или под именем своего босса.

Ложь

Никогда не стоит лгать в вашем резюме. Всех, вплоть до генеральных директоров, увольняют за это. За ложь был уволен и генеральный директор Google. Люди врут про свои научные степени, средний балл успеваемости (я видел сотни людей, которые "случайно" округляли свой средний балл) и о том, в какую школу они ходили. Кандидаты врут о том, как долго они были в компаниях, насколько велики были их команды и их личные результаты в продажах. Они всегда обманывают в свою пользу.

По поводу лжи есть несколько серьезных проблем:

Вас легко могут разоблачить. Интернет и проверка информации, так же как люди, которые работали с вами в прошлом, могут разоблачить ваше мошенничество.

Ложь пойдет за вами повсюду. Вы наврали в резюме и через 15 лет получили повышение. В этот момент руководство выявляет ложь и вас увольняют. Попробуйте объяснить это на следующем собеседовании.

Все эти ошибки могут испортить ваше резюме. Именно поэтому – не допускайте их.

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