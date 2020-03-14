Из-за коронавируса Apple на 2 недели закрывает магазины во всем мире
Корпорация Apple из-за распространения коронавируса приняла решение закрыть магазины во всем мире, кроме материкового Китая. Ограничения будут действовать с 14 по 27 марта.
О решении о временном закрытии магазинов Apple в твиттере сообщил генеральный директор компании Тим Кук.
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По его словам, люди на своих местах и в общинах должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта,
– написал Кук.
Таков вклад компании в борьбу с глобальным распространением заболевания.
Кроме того, гендиректор Apple добавил, что компания выделит 15 миллионов долларов для помощи в восстановлении от коронавируса по всему миру.
Обратите внимание! Из-за влияния коронавируса корпорация Apple вынуждена была закрыть все свои магазины на территории Китая. Однако 13 марта магазины снова заработали.
Основное про коронавирус
- По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 тысяч 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 тысяч 369 человек по всему миру, выздоровели более 71 тысячи человек.
- 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.
- Больше всего на коронавирус заболели в Китае, из европейских стран – Италии.
- 13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина с Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. Всего в Украине еще 2 человека остаются больными коронавирусом.
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