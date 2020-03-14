Из-за коронавируса Apple на 2 недели закрывает магазины во всем мире

Корпорация Apple из-за распространения коронавируса приняла решение закрыть магазины во всем мире, кроме материкового Китая. Ограничения будут действовать с 14 по 27 марта.

О решении о временном закрытии магазинов Apple в твиттере сообщил генеральный директор компании Тим Кук.

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По его словам, люди на своих местах и ​​в общинах должны делать все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Apple временно закрывает все магазины за пределами материкового Китая до 27 марта,

– написал Кук.

Таков вклад компании в борьбу с глобальным распространением заболевания.

Кроме того, гендиректор Apple добавил, что компания выделит 15 миллионов долларов для помощи в восстановлении от коронавируса по всему миру.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ — Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020

Обратите внимание! Из-за влияния коронавируса корпорация Apple вынуждена была закрыть все свои магазины на территории Китая. Однако 13 марта магазины снова заработали.

Основное про коронавирус

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 тысяч 429 человек . Общее количество инфицированных – 145 тысяч 369 человек по всему миру, выздоровели более 71 тысячи человек .

. Общее количество инфицированных – по всему миру, выздоровели более . 11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса.

Больше всего на коронавирус заболели в Китае, из европейских стран – Италии.

13 марта в Украине от коронавируса умер первый человек – женщина с Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. Всего в Украине еще 2 человека остаются больными коронавирусом.

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