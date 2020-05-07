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Из-за коронавируса интернет-трафик на планете вырос втрое

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Трафик интернета вырос втрое
Трафик интернета вырос втрое / tech.informator.ua

Из-за введенных в мире карантинных ограничений можно было ожидать, что спрос на интернет-трафик резко возрастет. Но такой рекордный показатель удивил даже экспертов - за это время трафик интернета в мире утроился.

Об этом заявили в ООН. При этом в организации обратили внимание на "цифровой разрыв", наблюдаемый между бедными и более богатыми слоями населения.

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"Мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стал еще более очевидным так называемый "цифровой разрыв". Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету", – говорится в сообщении.

"Герои" в ИКТ

Также эксперты ООН говорят, что сейчас колоссальную роль играют работники сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Их специалисты считают настоящими "героями".

"Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться", – добавляют эксперты.

Еще один интересный факт, если раньше широкополосную связь зачастую использовали в городах, то сейчас потребление переместилось на пригороды и сельские районы, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Интернет
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