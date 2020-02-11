Из-за коронавируса Vivo, Sony и Intel отменили мероприятия на MWC 2020

Количество компаний, которые отказались от участия в популярной выставке Mobile World Congress 2020 постоянно растет. Intel, Vivo, NTT Docomo, Sony, Amazon и ряд других компаний не будут демонстрировать своих наработок на выставке из-за вспышки коронавируса.

Ранее от участия в конгрессе, который пройдет в Барселоне, отказались LG, ZTE, Nvidia и Ericsson, который является крупнейшей выставкой мобильных технологий в ежегодном календаре. TCL также заявила, что не будет проводить пресс-конференцию на выставке, но компания все же планирует принять участие, сообщает The Verge.

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Безопасность и благополучие всех наших сотрудников и партнеров является нашим приоритетом, и мы решили не участвовать в нынешнем MWC,

– заявил пресс-секретарь Intel.

С аналогичным заявлением выступила компания Vivo, которая также сослалась на обеспокоенность здоровьем и безопасностью своих работников и общественности. Компания планировала продемонстрировать концепт телефона Apex 2020.

Похожее заявление появилось на сайте компании Sony. В сообщении отмечается, что компания внимательно следит за ситуацией вокруг вспышки коронавируса.

"Поскольку мы предоставляем чрезвычайно важное значение безопасности и благосостоянию наших клиентов, партнеров, средств массовой информации и служащих, мы приняли трудное решение отказаться от выставок и участия на MWC 2020 в Барселоне", – говорится на сайте компании.

Среди других компаний также отказались от участия в конгрессе Amazon и TCL.

Меры безопасности на выставке

В понедельник GSM Association, которая организует MWC, выпустила обновленное заявление, в котором подробно описывает дальнейшие контрмеры, которые она принимает против распространения коронавируса. Для обеспечения безопасности посетителей конгресса ассоциация будет принимать следующие меры:

увеличит число врачей на выставке;

введет политику "без рукопожатий";

поменяет протокол передачи микрофонов выступающим.

Также заявлено, что никто из китайской провинции Хубэй, где началась вспышка, не будет иметь доступа к событию. Тем же, кто пришел из других регионов Китая, нужно будет доказать, что они выехали за пределы страны в течение 14 дней.

Кроме того, участникам рекомендуется быть готовыми к карантину, когда это будет необходимо.

Ранее о закрытии сети розничных магазинов на территории КНР объявила компания Xiaomi, а известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо предсказал падение продаж новых iPhone из-за эпидемии коронавируса.

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