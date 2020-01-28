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Из-за коронавируса Xiaomi закрыла магазины в Китае

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Xiaomi закрыла магазины в Китае / Mi Malaysia

Поскольку количество людей, заразившихся коронавирусом в Китае, достигло 4 500 человек, компания Xiaomi объявила о готовности сотрудничать с властями для борьбы с эпидемией. Для этого компания перешла на особый режим торговли и заявила о закрытии фирменной сети магазинов электроники.

Сколько не будут работать магазины

Важно: Билл Гейтс предсказал серьезную пандемию в Китае еще год назад, – СМИ

С 28 января прекращаются продажи в розничных точках компании по всему Китаю. Предполагается, что магазины вновь откроются 3 февраля. Карантин могут продлить – в таком случае клиенты компании получат дополнительное уведомление, сообщает Gizmochina.

Где покупать товары

В пресс-релизе компания сообщает не только о сроках прекращения работы магазинов, но и предлагает альтернативу пешим прогулкам за покупками – приобрести электронику и другие товары можно будет на официальном сайте вендора или через приложение Xiaomi Mall. Доставка будет осуществляться в обычном режиме.


Пресс-релиз Xiaomi

Если покупателям понадобится сервисное обслуживание, им предлагается позвонить по специальному номеру.

Сейчас из-за эпидемии коронавируса в Китае зарегистрированы десятки смертей, а 15 городов с общим населением в десятки миллионов человек помещены на полный или частичный карантин.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Коронавирус 2020 Китай Новости Техно Техно IT-бизнес Xiaomi
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