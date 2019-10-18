Из-за обновления прошивки в iPhone возникают серьезные проблемы

Самое свежее обновление iPhone к операционной системе iOS 13.1.2 привело к серьезным проблемам с работой смартфонов Apple. Обновление компания выпустила в конце сентября. Разработчики уверяли, что iOS 13.1.2 исправили недочеты и баги.

Как пишет zdnet.com, на самом же деле прошивка принесла смартфонам еще больше проблем.

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Что не так? Пользователи массово жалуются, что после установки iOS 13.1.2 у iPhone возникли проблемы со звонками – они могут выбиваться через минуту разговора.

Также пользователи сообщают, что некоторые входящие звонки не отображаются. У некоторых во время разговора перестает работать разговорный динамик и микрофон.

Кроме того, владельцы iPhone заметили, что на смартфонах происходит уменьшение времени автономной работы устройства. Есть также сообщения о перегреве девайса.

Как исправить? Пользователи также отметили, что избавиться от проблемы со звонками можно через сброс сетевых настроек смартфона: "Настройки" – "Основные" – "Сброс" – "Сбросить настройки сети".

Компания уже выпустила обновление iOS 13.1.3. Здесь есть исправления этих недостатков.

Обновления iOS 13.1.3

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