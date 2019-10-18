Из-за обновления прошивки в iPhone возникают серьезные проблемы

29 Читати новину українською
В iPhone возникают серьезные проблемы из-за прошивки
В iPhone возникают серьезные проблемы из-за прошивки

Самое свежее обновление iPhone к операционной системе iOS 13.1.2 привело к серьезным проблемам с работой смартфонов Apple. Обновление компания выпустила в конце сентября. Разработчики уверяли, что iOS 13.1.2 исправили недочеты и баги.

Как пишет zdnet.com, на самом же деле прошивка принесла смартфонам еще больше проблем.

Читайте также: Что-то пошло не так: Apple в третий раз за неделю выпускает улучшение iOS 13

Что не так? Пользователи массово жалуются, что после установки iOS 13.1.2 у iPhone возникли проблемы со звонками – они могут выбиваться через минуту разговора.

Также пользователи сообщают, что некоторые входящие звонки не отображаются. У некоторых во время разговора перестает работать разговорный динамик и микрофон.

Кроме того, владельцы iPhone заметили, что на смартфонах происходит уменьшение времени автономной работы устройства. Есть также сообщения о перегреве девайса.

Как исправить? Пользователи также отметили, что избавиться от проблемы со звонками можно через сброс сетевых настроек смартфона: "Настройки" – "Основные" – "Сброс" – "Сбросить настройки сети".

Компания уже выпустила обновление iOS 13.1.3. Здесь есть исправления этих недостатков.

iOS 13.1.3.

Обновления iOS 13.1.3

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии
сегодня
986
Теги: Apple Новости Техно iOS iPhone Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
17 октября 09:01 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 2817
Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
16 октября 21:30 Украинка, покорившая космос: интервью с астронавткой NASA Гайдемари Стефанишин-Пайпер
Михайло Года 243
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
16 октября 16:00 Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
Ірина Полицька 164
Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
15 октября 18:30 Google официально представил смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL: характеристики и цена
Ірина Полицька 326
Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
14 октября 20:03 Как выбрать ноутбук для работы: наши советы
Олег Тичинський 887
Новости
Больше новостей
Залиште відгук