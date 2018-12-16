Из-за ошибки Facebook неопубликованные фото стали доступными для посторонних
Социальная сеть Facebook сообщила об ошибке в программном интерфейсе (API), в связи с чем неопубликованные фото пользователей стали доступны для сторонних приложений.
Об этом пишет tehnot.com.
Так, приложения, которым пользователь дал доступ к фото из хроники, также получали ключи от "историй" и всех загруженных и даже не опубликованных в Facebook снимков. Речь идет о тех фото, которые пользователь загрузил, но по каким-то причинам передумал публиковать. Фотографии были незащищенными в период с 13 по 25 сентября 2018 года.
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Как сообщили в соцсети, из-за этой ошибки могли пострадать данные 6,8 миллиона пользователей. Также в Facebook пообещали "поработать с разработчиками", чтобы те удалили все лишние фотографии.
А вот пользователи, которые могли пострадать из-за проблем, получат сообщение: "Мы сожалеем, что такое случилось".
Очередная ошибка в Facebook
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