Из-за ошибки Facebook неопубликованные фото стали доступными для посторонних

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Новая проблема в Facebook
Новая проблема в Facebook

Социальная сеть Facebook сообщила об ошибке в программном интерфейсе (API), в связи с чем неопубликованные фото пользователей стали доступны для сторонних приложений.

Об этом пишет tehnot.com.

Так, приложения, которым пользователь дал доступ к фото из хроники, также получали ключи от "историй" и всех загруженных и даже не опубликованных в Facebook снимков. Речь идет о тех фото, которые пользователь загрузил, но по каким-то причинам передумал публиковать. Фотографии были незащищенными в период с 13 по 25 сентября 2018 года.

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Как сообщили в соцсети, из-за этой ошибки могли пострадать данные 6,8 миллиона пользователей. Также в Facebook пообещали "поработать с разработчиками", чтобы те удалили все лишние фотографии.

А вот пользователи, которые могли пострадать из-за проблем, получат сообщение: "Мы сожалеем, что такое случилось".

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Теги: Интернет Техно Facebook
Источник: Техно
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