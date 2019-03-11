Из-за ошибки разработчиков новички получили невероятные особенности в игре Anthem

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Из-за ошибки разработчиков новички получили невероятные особенности в игре Anthem
Из-за ошибки разработчиков новички получили невероятные особенности в игре Anthem / Electronic Arts

Из-за бага в коде игры Anthem наиболее доступные виды оружия, с которыми пользователи начинают знакомиться с шутером, оказались эффективнее самые "навороченных" винтовок. Оказалось, что индикаторы урона некорректно отражают действительность и вовсе не нужны.

Как сообщает "Популярная механика", многопользовательский шутер Anthem от издательства Electronic Arts через три недели после выпуска стал ярким примером того, как к созданию игры лучше не подходить.

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Список программных ошибок, составленный пользователями, включает не только недоработки игрового процесса, но и критические баги, превращающие консоли в "кирпич".

Суть проблемы. К примеру, 6 марта пользователь социальной сети Reddit опубликовал результаты своего исследования эффективности различных видов оружия в игре. Он проверял сколько выстрелов из каждой винтовки нужно для уничтожения одного и того же врага.

Anthem
Скриншот из игры Anthem

Если верить внутриигровой информации, с помощью "защитной винтовки" первого уровня наносится 286 единиц урона, а "горящая винтовка Ралнера" ​​45 уровня наносит 1184 единиц вреда. Однако одного и того же врага первая уничтожает за четыре выстрела, а вторая – за шесть.

Представители EA уже отреагировали на пост и заявили, что "о проблеме известно, работаем над решением".

Вероятные причины. Другие пользователи Reddit предположили, что дело во внутренней системе баланса, которая уравнивает игроков различных уровней при прямом противостоянии, что приводит к меньшей эффективности высокоуровневого оружия при стрельбе по примитивным противникам.

Трейлер игры Anthem – смотрите видео

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Теги: Новости Техно Техно Electronic Arts Игры
Источник: 24 Канал
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