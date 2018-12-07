Из-за ошибки стажера Google потерял 10 миллионов долларов

Корпорация Google по ошибке запустила рекламную кампанию, которая стоила холдингу 10 миллионов долларов. Проблема возникла из-за стажера, который запустил рекламу на открытой бирже, где можно покупать и продавать рекламное место через аукцион в режиме онлайн.

Об этом пишет издание theВabel.

Стажер просто нажал не на ту кнопку, в результате чего запустил тестовую рекламу на огромном количестве веб-страниц и приложений.

Читайте также: Microsoft работает над созданием нового браузера

Заказ, размещенный там, предусматривал выплату 25 центов на каждую тысячу просмотров рекламного объявления при том, что стоимость аренды всей рекламной площади составляет от 2 до 4 долларов.

В результате рекламное объявление, которое имело вид пустого желтого прямоугольника, появилось на многих сайтах США и Австралии, и провисело около 45 минут.

Компания уже пообещала компенсировать расходы тем, кто разместил ее тестовый логотип.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно