Из-за сбоя в работе Google Photos пользователи получили личные видео других людей

Корпорация Google признала, что из-за сбоя в работе Google Фото, незнакомые пользователи получили частные видео других людей. Инцидент случился еще в ноябре 2019 года.

Как пишет издание The Verge, эта утечка случился еще в прошлом году, но детали стали известны только сейчас. Об этом сама компания сообщила пользователям в очередной системной рассылке.

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Детали

Сбои в работе сервиса произошли с 21 по 25 ноября 2019 года. Как объясняют в Google, возникли технические проблемы с сервисом Takeout.

Пользователи могли получить неполный архив или частичный доступ к чужим видео. Это касалось именно видео, снимки пользователей не пострадали.

По данным издания 9to5Google, от сбоя пострадали 0,01 процента пользователей от всех пользователей сервиса. Google Фото пользуются более миллиарда человек, поэтому количество пострадавших может быть около 10 миллионов человек.

Другие детали в Google не уточнили деталей, лишь заверили, что исправили неисправность в течение пяти дней.

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