Из звуков магнитных бурь на Солнце сделали аудиозапись: звучит жутко

Космические аппараты ESA (Европейское космическое агентство) передали на Землю волны магнитных бурь на Солнце. Эти волны ученые превратили в диапазон, который могут услышать люди.

Как передает Newsweek, к такому эксперименту прибегли ученые из Университета Хельсинки. Они использовали данные, что собрал аппарат Cluster, превратив полученные волны в диапазон, который может уловить ухо человека.

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Таким образом, им удалось создать звучание магнитного поля во время бури на Солнце.

Проанализировав эти звуки, исследователи выяснили, что буря "модифицирует" пространство сразу за магнитным полем. На аудио мы слышим период бурь с 2001 по 2005 год. Тогда Солнце пережило шесть магнитных бурь. Именно их волны записал Cluster.

Как звучат бури на Солнце

Что известно о бурях на Солнце

Солнце постоянно выпускает поток заряженных частиц. Они получили название солнечный ветер. К счастью, эти частички не могут проникнуть на Землю, благодаря магнитному полю нашей планеты.

При этом взрывы на поверхности Солнца могут посылать огромные облака таких частиц и радиации в космос. И если они двигаются к Земле, то могут вызвать сбои в работе спутниковых систем.

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