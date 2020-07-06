Изменить избирательный адрес можно онлайн – как это сделать
Если вы по каким-то причинам не можете проголосовать по месту прописки, то для вас есть очень хорошая новость. Отныне изменить избирательный адрес можно в режиме онлайн. Поэтому о безумных очередях в отделенияъ Государственного реестра избирателям можно забыть.
Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, до 9 сентября все избиратели, которым нужно изменить место для голосования, могут изменить свой избирательный адрес онлайн.
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Как изменить избирательный адрес
ЦИК уже запустила е-сервис на странице Государственного реестра избирателей. Поэтому пользователю нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. Также нужно скачать один из документов для подтверждения:
- справка ВПО;
- договор аренды жилья;
- документ о праве собственности на жилье;
- документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;
- документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;
- документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.
При этом важно помнить, что новый избирательный адрес будет действителен в течение 6 месяцев. Поэтому полгода избиратель не сможет его повторно изменить.
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Чтобы идентифицировать лицо на странице сервисов ГРИ, а также выполнить подпись заявления, нужно воспользоваться услугой электронной подписи.