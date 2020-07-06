Если вы по каким-то причинам не можете проголосовать по месту прописки, то для вас есть очень хорошая новость. Отныне изменить избирательный адрес можно в режиме онлайн. Поэтому о безумных очередях в отделенияъ Государственного реестра избирателям можно забыть.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, до 9 сентября все избиратели, которым нужно изменить место для голосования, могут изменить свой избирательный адрес онлайн.

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Как изменить избирательный адрес

ЦИК уже запустила е-сервис на странице Государственного реестра избирателей. Поэтому пользователю нужно подать заявление через личный кабинет избирателя. Также нужно скачать один из документов для подтверждения:

справка ВПО;

договор аренды жилья;

документ о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Центральна виборча комісія запустила е-сервіс для зміни виборчої адреси онлайн.



На місцевих виборах можна буде проголосувати не за «пропискою». Як? Відповідь тут https://t.co/ELPAiGFr53

@ pic.twitter.com/9QqRJd0FJb — Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) July 6, 2020

При этом важно помнить, что новый избирательный адрес будет действителен в течение 6 месяцев. Поэтому полгода избиратель не сможет его повторно изменить.

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Чтобы идентифицировать лицо на странице сервисов ГРИ, а также выполнить подпись заявления, нужно воспользоваться услугой электронной подписи.