Изображение бюджетного iPhone SE2 появилось в сети

По слухам, новое поколение пока единственного бюджетного смартфона от Apple – iPhone SE2 – должен выйти в следующем году. Сейчас в сети даже появился рендер будущей новинки.

Известный инсайдер Бен Гескин, именно он первым обнародовал достоверный ренденр iPhone X, сейчас опубликовал рендер iPhone SE 2.

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Как показывает снимок, смартфон оснащен экраном с широкими рамками и имеет фирменную кнопку Home с встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.



Так может выглядеть iPhone SE2

Что еще известно? Ранее инсайдеры сообщали, что его технические характеристиках будут напоминать наполнения iPhone 8. Правда iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор Apple A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

Он получит 5-дюймовый дисплей производства японской компании Sharp.

Эволюция iPhone: видео

Основная камера будет одинарной, но снимать она явно должна не хуже, чем камера прошлогоднего смартфона iPhone Xr. Кстати, последний стал самым популярным смартфоном года.

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