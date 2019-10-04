Изображение бюджетного iPhone SE2 появилось в сети

43 Читати новину українською
Бюджетный iPhone SE
Бюджетный iPhone SE / wired.com

По слухам, новое поколение пока единственного бюджетного смартфона от Apple – iPhone SE2 – должен выйти в следующем году. Сейчас в сети даже появился рендер будущей новинки.

Известный инсайдер Бен Гескин, именно он первым обнародовал достоверный ренденр iPhone X, сейчас опубликовал рендер iPhone SE 2.

К теме: Какая себестоимость iPhone 11 Pro Max: впечатляющая цифра

Как показывает снимок, смартфон оснащен экраном с широкими рамками и имеет фирменную кнопку Home с встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID.

iPhone SE2
Так может выглядеть iPhone SE2

Что еще известно? Ранее инсайдеры сообщали, что его технические характеристиках будут напоминать наполнения iPhone 8. Правда iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор Apple A13 и 3 ГБ оперативной памяти.

Он получит 5-дюймовый дисплей производства японской компании Sharp.

Эволюция iPhone: видео

Основная камера будет одинарной, но снимать она явно должна не хуже, чем камера прошлогоднего смартфона iPhone Xr. Кстати, последний стал самым популярным смартфоном года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 3 октября: новый секретарь СНБО, потенциальный состав ЦИК и обращение Зеленского
сегодня
601
Теги: Техно Новости Техно Apple iPhone Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
2 октября 13:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 88
Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
1 октября 13:03 Киевстар меняет ряд популярных тарифных планов
854
Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
29 сентября 22:02 Сколько нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 11 Pro: инфографика
1194
"Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
29 сентября 18:06 "Мобильные" рекорды: телефоны, деньги, бренды и полеты
Женя Котик 477
21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
27 сентября 20:09 21 год успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром
747
Новости
Больше новостей
Залиште відгук