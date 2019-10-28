Изобрели гаджет, который будет перерабатывать пластик в космосе

3 Читати новину українською
Изобрели устройство, которое поможет космонавтам избавиться пластиковых отходов
Изобрели устройство, которое поможет космонавтам избавиться пластиковых отходов / Universe Today

Одной из главных проблем Международной космической станции ученые называют процесс утилизации отходов. Кроме того возникают проблемы с транспортировкой на МКС больших пластиковых и металлических конструкций.

Однако эти проблемы можно будет решить с помощью нового гаджета, который вскоре получат в свое вооружение астронавты, сообщает Futurism.

Читайте также: Ученые нашли жизнь на Марсе более 40 лет назад

Особенности нового устройства. Компания Additive Manufacturing Facility объявила о запуске специального аппарата для Международной космической станции. Главной задачей устройства будет переработка пластиковых отходов и мусора в сырье для 3D-принтера, который уже находится на борту станции.


Устройство будет перерабатывать пластик на МКС

Польза. По словам создателей аппарата, подобные технологии помогут человечеству в освоении космоса, создавая устойчивые производственные системы, которые не зависят от ресурсов Земли. Это также приведет к снижению веса полезных нагрузок, привезенных с Земли.

Когда новое устройство начнет работу? Отметим, космический корабль Northrop Grunman Cygnus с новым устройством на борту должен выйти на орбиту 2 ноября.


Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Нацкорпус из Золотого никто не будет выселять: Троян объяснил, почему прибыли правоохранители
сегодня
5786
Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Космос Разработки МКС Экология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
26 октября 18:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
38751
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
Ірина Полицька 278
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 381
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 240
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 725
Новости
Больше новостей
Залиште відгук