Изобрели гаджет, который будет перерабатывать пластик в космосе

Одной из главных проблем Международной космической станции ученые называют процесс утилизации отходов. Кроме того возникают проблемы с транспортировкой на МКС больших пластиковых и металлических конструкций.

Однако эти проблемы можно будет решить с помощью нового гаджета, который вскоре получат в свое вооружение астронавты, сообщает Futurism.

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Особенности нового устройства. Компания Additive Manufacturing Facility объявила о запуске специального аппарата для Международной космической станции. Главной задачей устройства будет переработка пластиковых отходов и мусора в сырье для 3D-принтера, который уже находится на борту станции.



Устройство будет перерабатывать пластик на МКС

Польза. По словам создателей аппарата, подобные технологии помогут человечеству в освоении космоса, создавая устойчивые производственные системы, которые не зависят от ресурсов Земли. Это также приведет к снижению веса полезных нагрузок, привезенных с Земли.

Когда новое устройство начнет работу? Отметим, космический корабль Northrop Grunman Cygnus с новым устройством на борту должен выйти на орбиту 2 ноября.



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