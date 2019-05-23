Известна дата анонса нового смартфона Meizu 16Xs

Вскоре после сертификации смартфона в TENAA, компания Meizu официально подтвердила название новинки, которая дебютирует как Meizu 16Xs. А теперь в сети опубликовали рекламный постер, который раскрывает дату анонса нового гаджета.

Дата презентации. Как сообщает Mydrivers, компания объявила, что презентация нового смартфона под названием Meizu 16Xs состоится 30 мая в Пекине.

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Новые детали о смартфоне. Рекламный постер, посвященный анонсу устройства, также раскрывает его вес, который составляет 165 грамм – как и в Meizu 16s. При этом новинка получила аккумулятор большей емкости (4 000 мАч) в сравнении с предшественником.



Meizu 16Xs представят 30 мая

Цена. Стоимость новинки производитель не объявил, однако по слухам, базовая конфигурация Meizu 16Xs будет стоить около 360 долларов (около 9 500 гривен).

Основные характеристики. Согласно предыдущим утечкам, смартфон получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2232 x 1080 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сердцем Meizu 16Xs стал процессор Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,0 ГГц с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64 ГБ.

Разрешение сенсоров тройной основной камеры составит 48 Мп + 5 Мп + 8 Мп, а фронтальный модуль будет представлен 16-мегапиксельным датчиком.



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