Известна дата анонса новых консолей PlayStation и Xbox

Аналитик Льюис Уорд сообщил ожидаемую дату анонса игровых консолей PlayStation 5 и Xbox. По словам эксперта, рабочие версии устройств уже готовы к серийному производству, однако представят новинки только в 2020 году.

Об этом сообщает 4PDA.

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Решение выпустить игровую консоль только через год на Е3 связано с тем, что производителям нужно заранее обеспечить приставки достаточным количеством игровых релизов.

Ранее инсайдеры сообщали, что рабочие образцы PlayStation 5 уже поступили в распоряжение многих центровых исследований, которые работают над AAA-эксклюзивами. Также была опубликована информация о различных ревизиях будущих консолей Xbox.

Отметим, в настоящее время Sony и Microsoft сроков запуска приставок нового поколения не называют.

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