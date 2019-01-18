Известна дата анонса новых консолей PlayStation и Xbox

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Дата анонса PlayStation 5 и Xbox - когда выйдет новая консоль
Новое поколение PlayStation и Xbox: дата выхода / unsplash

Аналитик Льюис Уорд сообщил ожидаемую дату анонса игровых консолей PlayStation 5 и Xbox. По словам эксперта, рабочие версии устройств уже готовы к серийному производству, однако представят новинки только в 2020 году.

Об этом сообщает 4PDA.

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Решение выпустить игровую консоль только через год на Е3 связано с тем, что производителям нужно заранее обеспечить приставки достаточным количеством игровых релизов.

Ранее инсайдеры сообщали, что рабочие образцы PlayStation 5 уже поступили в распоряжение многих центровых исследований, которые работают над AAA-эксклюзивами. Также была опубликована информация о различных ревизиях будущих консолей Xbox.

via GIPHY

 

Отметим, в настоящее время Sony и Microsoft сроков запуска приставок нового поколения не называют.

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Теги: Игры Microsoft Sony PlayStation Xbox Техно Гаджеты
Источник: Техно
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