Известна дата анонса первой смарт-колонки Samsung

Представители компании Samsung Electronics объявили приблизительные сроки запуска продаж смарт-колонки Galaxy Home. Генеральный директор компании по пользовательской электронике Ким Хён Сук сообщил, что устройство Galaxy Home, которое станет центром бытовой техники Samsung, появится в продаже в "середине второй половины года".

Особенности. Динамик Galaxy Home построен с использованием технологий искусственного интеллекта и призван объединить в себе множество "умных" домашних функций, сообщает KoreaHerald.

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Наличие интегрированного голосового помощника позволит устройству конкурировать на рынке с такими продуктами, как Amazon Alexa, Google Home и другими.

Первые слухи. Впервые о гаджете заговорили летом прошлого года, но официальная презентация все еще не была проведена. Вероятно, разработчики не спешат с запуском устройства, чтобы представить качественный продукт, который сможет конкурировать с лидерами рынка.

Выпустят ли Galaxy Home Mini? Стоит отметить, что представитель Samsung отказался комментировать слухи о том, что помимо основного смарт-динамика южнокорейская компания готовит портативную версию Galaxy Home Mini.

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