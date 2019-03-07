Известна дата анонса топовых процессоров для ноутбуков Intel Coffee Lake-H Refresh

Модельный ряд и основные характеристики процессоров для ноутбуков Intel Coffee Lake-H Refresh уже давно известны. Однако в Сети опубликовали свежую информацию о том, когда новинки официально поступят в продажу.

Дата анонса новых процессоров. Как сообщает WCCFTech, для новых процессоров характерен 45-ваттный теплопакет и до 8 вычислительных ядер, что снова поднимет планку быстродействия игровых лэптопов на платформе Intel. А презентация нового семейства CPU состоится уже в апреле.

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Когда представят первые ноутбуки с процессорами Intel Coffee Lake-H Refresh? По данным источника, производители игровых ноутбуков планируют анонсировать первые решения на базе 6-ядерного Intel Core i7-9750H (2,6 / 4,5 ГГц) 21 апреля. Продажи таких устройств начнутся только в мае, а их графическая подсистема будет представлена адаптерами уровня GeForce GTX 1650, GTX 1660 Ti и выше.

Что касается флагманского Intel Core i9-9980HK с 8 ядрами, то он, вероятно, будет представлен вместе с упомянутым выше Core i7-9750H.



Acer Predator Helios 500

Топовый "8-ядерщик" функционирует на частоте до 5 ГГц (45-ваттный TDP, разумеется, скажется на реальных частотах) и найдет применение в самых дорогих игровых ноутбуках, например, в преемнике Acer Predator Helios 500.

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