Известна дата презентации мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX

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Известна дата презентации мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX
Известна дата презентации мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX / Фото из открытых источников

После релиза линейки графических карт GeForce RTX для настольных ПК корпорация NVIDIA планирует представить аналогичные видеоускорители для использования в ноутбуках. По предварительным данным, "бумажный" анонс новинок состоится уже 6 января в рамках выставки CES 2019.

Об этом сообщает WCCFTech.

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К сожалению, об уровне быстродействия мобильных GeForce RTX станет известно ближе к концу следующего месяца. Запрет на публикацию сведений об их производительности спадет только 26 января.

В первую волну анонсов войдут графические ускорители уровня GeForce RTX 2070 и RTX 2070 Max-Q. При этом мобильная GeForce RTX 2080 Max-Q тоже находится в разработке, но ее релиз состоится чуть позже.

GeForce RTX Max-Q
Видеокарты GeForce RTX Max-Q поулчат заниженные частоты

Что касается первых ноутбуков, оснащенных видеоадаптерами нового поколения, то они появятся на прилавках магазинов лишь в феврале 2019 года. Как и в случае мобильных видеокарт GeForce GTX 10 серии, по конфигурации GPU ноутбучные GeForce RTX будут максимально приближены к настольным версиям, а главное изменение коснется рабочих частот. Сильнее всего они будут занижены у модификаций Max-Q, используемых в тонких игровых лэптопах.

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Теги: Техно Гаджеты Видеокарти NVIDIA
Источник: Техно
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