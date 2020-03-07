Известная киберспортсменка из Бразилии получила 116 лет тюрьмы

Бразильскую стримершу и профессиональную киберспортсменку с CS:GO Шайен shAy Викторио приговорили к 116 годам тюрьмы. По словам обвинения, девушка причастна к хищению чужого имущества через интернет-магазин. Шайен не признает свою причастность к обману и обвиняет в преступлении своего бывшего мужа.

Стримерша еще может подать апелляцию, чем она и собирается заняться. В случае, если срок все же приведут в исполнение, Шайен придется отсидеть 40 лет, сообщает бразильское издание UOL.

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Детали дела

Согласно бразильскому законодательству, максимальный срок, который человек может фактически отсидеть за одно преступление, составляет 40 лет.

В период с 2013 по 2017 годы интернет-магазин, основанный shAy и ее бывшим мужем, обманывал клиентов. Люди отдавали деньги за товары, которые они позже просто не получали. Согласно данным, от мошенничества пострадали 118 человек.



Шайен Викторио отрицает все обвинения в причастности к обману

В Instagram-сториз стримерша написала, что ее бывший муж признал вину и взял на себя "100% ответственности". Сейчас Шайен жалуется на клевету в интернете и называет приговор бесчеловечным и антигуманным.

Викторио выступала на профессиональной сцене Counter-Strike целых 11 лет – еще со времен CS 1.6. После завершения карьеры девушка пошла на стриминговую площадку Twitch. За свою киберспортивную карьеру shAy получила три титула женской лиги GamersClub и считалась одной из лучших игроков женской сцены Counter-Strike.

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Это одна из самых популярных компьютерных игр современности, в которой игрок участвует в событиях от первого лица. CS:GO – многопользовательская и командная игра, где участники соревнуются друг с другом, распределившись на две команды: террористов и спецназ. Игра предусматривает несколько сценариев: разминирование бомбы и спасение заложника.

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