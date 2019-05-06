Известно название первого топового смартфона Redmi

Релиз флагманского смартфона Redmi состоится уже в ближайшее время, однако компания до сих пор не объявила название новинки. Свежая утечка подтвердила, что смартфон получит название не Redmi X, а " гораздо лучшее имя".

Какое название получит новый смартфон? Как сообщает Gizchina, согласно публикации в китайской социальной сети Weibo, новинка дебютирует под названием Redmi K20 Pro.

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Источник слил в сеть фотографию заводской защитной пленки неанонсированного аппарата, на которую нанесен короткий список его характеристик.



Redmi K20 Pro станет первым флагманским смартфоном компании

Характеристики. По имеющейся информации, Redmi K20 Pro получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей без вырезов и будет построен на базе флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 855.

Гаджет оснастят 20-мегапиксельной фронтальной камерой на выдвижном механизме, тройной основной камерой с основным сенсором на 48 Мп и аккумулятором емкостью 4000 мАч.

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Другие особенности. Отметим, ранее генеральный директор Redmi Лю Вейбин сообщил, что новинка будет оснащена модулем NFC и поступит в продажу по привлекательной цене.

Дата выхода. Анонс первого флагмана бренда Redmi ожидается в Китае 15 мая.

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