Известный геймдизайнер уходит из индустрий игр

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Клифф Блезински больше не будет создавать игры
Клифф Блезински больше не будет создавать игры / Фото из свободных источников

Известный геймдизайнер и автор культовой серии игр Unreal Клифф Блезински решил навсегда покончить с интерактивными развлечениями. Судя по всему, ряд последних провалов некогда главной звезды игровой индустрии не прошел незамеченным.

Об этом сообщает 4PDA.

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После провала мультиплеерного шутера LawBreakers, "королевской битвы" Radical Heights и закрытия собственной студии Boss Key Productions, от Блезински некоторое время ничего не было слышно. Но его недоброжелатели не забыли гуру индустрии, продолжая постоянно писать ему в Twitter.

Gears of War
Постер игры Gears of War, которую разработал Блезински

В ходе одной из перепалок с разочарованным поклонником, что не получил возврат средств за LawBreakers, геймдизайнер рассказал, что вопреки мнению многих он не купается в деньгах. Более того, создатель Gears of War заявил, что больше никогда не вернется к разработке игр.

Я платил зарплату своим сотрудникам и компенсировал их медицинскую страховку даже через несколько месяцев после закрытия студии. Это позволило им заботиться о своих семьях. Сам я лично не получал зарплату в течение двух лет. Мне грустно, но это еще одна причина, по которой я никогда больше не сделаю еще одну игру,
– написал в Twitter Клифф Блезински.

Впрочем, этим заявлением создатель Unreal и Gears of War мало кого удивил, ведь в 2012 году он уже уходил в отставку, после чего вернулся через два года, анонсировав LawBreakers. Возможно, геймдизайнер просто поддался эмоциям, и в будущем Клифф снова устроит триумфальное возвращение.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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