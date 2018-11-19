Известный геймдизайнер уходит из индустрий игр

Известный геймдизайнер и автор культовой серии игр Unreal Клифф Блезински решил навсегда покончить с интерактивными развлечениями. Судя по всему, ряд последних провалов некогда главной звезды игровой индустрии не прошел незамеченным.

Об этом сообщает 4PDA.

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После провала мультиплеерного шутера LawBreakers, "королевской битвы" Radical Heights и закрытия собственной студии Boss Key Productions, от Блезински некоторое время ничего не было слышно. Но его недоброжелатели не забыли гуру индустрии, продолжая постоянно писать ему в Twitter.



Постер игры Gears of War, которую разработал Блезински

В ходе одной из перепалок с разочарованным поклонником, что не получил возврат средств за LawBreakers, геймдизайнер рассказал, что вопреки мнению многих он не купается в деньгах. Более того, создатель Gears of War заявил, что больше никогда не вернется к разработке игр.

I paid my employees, their 401ks, and their health care - even months after the studio folded. So they could care for their families.



I didn't take a salary myself for two years.



I get you're sad, but god, this kinda shit is another reason I am NEVER making another game. https://t.co/RtS7l5WcAl — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 15 листопада 2018 р.

Я платил зарплату своим сотрудникам и компенсировал их медицинскую страховку даже через несколько месяцев после закрытия студии. Это позволило им заботиться о своих семьях. Сам я лично не получал зарплату в течение двух лет. Мне грустно, но это еще одна причина, по которой я никогда больше не сделаю еще одну игру,

– написал в Twitter Клифф Блезински.

Впрочем, этим заявлением создатель Unreal и Gears of War мало кого удивил, ведь в 2012 году он уже уходил в отставку, после чего вернулся через два года, анонсировав LawBreakers. Возможно, геймдизайнер просто поддался эмоциям, и в будущем Клифф снова устроит триумфальное возвращение.

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