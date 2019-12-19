Известный магазин продавал бракованные iPhone: детали скандала

Компания Apple начала расследование скандального инцидента, который разгорелся вокруг менеджеров компании Foxconn, которая занимается сборкой и продажей iPhone. Как оказалось, покупатели в течение нескольких лет получали бракованные смартфоны, которые выдавали за новую продукцию "яблочной" корпорации.

Что известно о скандале

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По данным азиатских СМИ, группа менеджеров Foxconn в течение как минимум трех лет производила "левые" смартфоны из списанных комплектующих, подлежащих уничтожению, продавая сознательно бракованные гаджеты. По имеющейся информации, теневой бизнес принес мошенникам около 43 миллионов долларов.

Инцидент уже расследуется специальной командой Apple Business Assurance & Audit (BA&A), что отчитывается непосредственно перед советом директоров компании.

Реакция Foxconn

Foxconn воздержалась от комментариев. По слухам, ее бывший председатель Терри Гуо заявил в одной из частных бесед, что в компании, насчитывающей более миллиона сотрудников, всегда найдется небольшое количество способных на "безрассудные вещи".

Другие подобные случаи

Apple уже не в первый раз становится жертвой мошенников.

Ранее в 2019 году китайский студент нанес компании ущерб на сумму около миллиона долларов, обменивая контрафактные iPhone на настоящие по гарантии.

Еще одна группа занималась "кражей личности" владельцев iPhone, в результате чего корпорация понесла потери в размере 19 миллионов долларов.

При этом составление смартфонов из бракованных запчастей пока является самым масштабным преступлением, связанным с экосистемой Apple из числа выявленных в этом году.

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