F8: Facebook отменила технологическую конференцию из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса Covid-19 уже стала причиной отмены выставки MWC20, однако это не единственное мероприятие, которое отменили из-за распространения болезни. Об отмене проведения крупной технологической конференции F8 сообщила и компания Facebook, которая планировала представить свои новинки во время мероприятия.

Почему отменили мероприятие

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По заявлению Facebook, из-за "растущей озабоченности в связи с вирусом Covid-19" корпорация отказалась от формата публичного мероприятия, ранее запланированного на 5 и 6 мая, на пользу серии онлайн-трансляций.

Когда проведут конференцию

Список веб-конференций и точная дата их проведения будут опубликованы на официальном сайте организатора в ближайшие недели. Компания также выделит 500 000 долларов на пожертвования для перспективных разработчиков и студентов вместо отчислений части денег с продаж билетов на конференцию.

Другие мероприятия тоже под вопросом

В свете последних событий пока неизвестно, состоятся ли весенние мероприятия вроде Microsoft Build и Google I/O. Не исключено, что техносообщество на время откажется от публичных массовых презентаций новинок.

Что важно знать о коронавирусе Covid-19?Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился в Японию, Южную Корею, на Филиппины, США и ряд стран Европы. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия (северные регионы). Там болезнь обнаружили у 655 человек, а умерли от нее 17 больных. На территории Украины не зафиксировано ни одного случая заражения опасным вирусом из Китая.



Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 2 858 человек, всего заболели 83 391 человек (данные по состоянию на утро 28 февраля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 36 598 человек выздоровели от коронавируса.

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