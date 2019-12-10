Яйцо, животные и Трамп – что больше всего обсуждали в Twitter в 2019
Компания Twitter подвела итоги 2019 года и составила список самых популярных постов с наибольшим количеством ретвитов. В список попали мемы, яйцо и много видео о животных.
Все самые популярные твиты можно найти по хештегу #ThisHappened.
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Твиты с наибольшим количеством репостов
- Яйцо
Да, среди самых популярных твитов оказалось яйцо, которое собрало немало лайков не только в Instagram, но и в Twitter. Владельцы аккаунта яйца захотели установить рекорд по количеству ретвитов за всю историю существования социальной сети. Достичь цели у них не получилось, однако яйцо все равно собрало почти миллион репостов.
- Группа BTS
Впрочем, такой результат несколько меньше, чем еще один твит в этой категории. Короткое видео с участником корейской группы BTS, на котором парень просто танцует под песню Билли Айиіш – Bad guy, собрало более миллиона ретвитов.
- Животные
Видео с животными – это отдельная категория, в которой также есть свои лидеры. К примеру, грозный утенок, который преследует толпу людей.
Грациозна ли кошка, которая перепрыгивает перила.
И в дополнение попугай, который атакует людей по команде девочки.
- Леди Гага
В топ также вошла Леди Гага. Певица и актриса опубликовала в своем аккаунте какую-то непонятную тарабарщину, а пользователи сети весь ноябрь пытались разгадать, о чем написала звезда.
Твит с наибольшим количеством репостов
Самый популярный твит в 2019 году написал японский миллиардер и коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. В 2023 году он станет первым космическим туристом, которого SpaceX отправит в полет вокруг Луны. Пока же он довольствуется статусом человека, который одним постом собрал более пяти с половиной миллионов ретвитов.
А все потому, что Маэдзава предлагал подписчикам принять участие в розыгрыше 100 тысяч долларов. Нужно было подписаться на миллиардера и репостнуть его твит. Сотню победителей выбирали случайным образом, каждому вручали по 10 тысяч.
Из-за этих обстоятельств Twitter не стал включать сообщения Маэдзавы в свой топ, хотя и отметил его достижения.
Прочие итоги
- Самое обсуждаемое шоу – " Игра престолов"
- Самый обсуждаемый фильм – " Мстители: финал"
- Самый обсуждаемый актер – Том Холланд
- Самый обсуждаемый исполнитель – группа BTS
- Самый обсуждаемый политик – Дональд Трамп.
Топ популярных эмодзи
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