Кто такой Ян Кум: украинец, который создал WhatsApp и стал миллиардером

Ян Кум – украинский эмигрант, который основал WhatsApp, один из самых успешных месенджеров в мире. Это сегодня – Ян американский миллиардер, однако во времена своей юности он стоял в очереди за соцпомощью и даже подрабатывал уборщиком.

Детство в Украине

Американский миллиардер родился в Фастове на Киевщине. Его семья жила довольно бедно. Ян был единственным ребенком в семье, отец работал строителем, а мать была домохозяйкой.

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Когда Кум был маленький, случались моменты, что семья не могла оплатить даже отопление или электричество. Однако, как позже вспоминал Ян, именно такие моменты сделали из него более сильного и более амбициозного человека.

А вот в школе будущий инженер интересовался не точными науками, а спортом. Парень любил играть в футбол, хоккей, и особенно любил занятия боксом.

Ян Кум всегда увлекался боксом

Эмиграция в США

Сложные условия жизни подтолкнули семью к эмиграции. В 1992 Ян вместе с мамой и бабушкой переехали в США. При этом отец остался жить в Украине. Но в Штатах семью Кумов не ждала беззаботная жизнь.

В эмиграции семья столкнулась с лишениями. Его мама работала, а Ян вынужден был между учебой подрабатывать уборщиком, моя полы в продуктовом магазине.

Через 9 лет жить стало еще труднее – у матери Кума диагностировали рак, поэтому семья выживала на социальную помощь по инвалидности. На то время семья жила в калифорнийском городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине (самое перспективное место для создания стартапов).

Программирование и первая работа в Yahoo

Ян быстро выучил английский и уже в 18 лет активно занялся программированием, причем парню пришлось учиться самостоятельно, ведь семья не имела на это денег. Парень был способный, поэтому поступил в Университет Сан Хосе. Однако, уже через год он бросил вуз, ведь ему предложили "работу мечты" – в поисковике Yahoo. Здесь он лучше изучил интернет-индустрию, а также завел полезные знакомства. Именно здесь он познакомился с Брайаном Эктоном, который впоследствии стал одним из ближайших друзей Кума. Кроме того, работа приносила хороший доход – через некоторое время ему удалось собрать полмиллиона долларов.

Стартап WhatsApp

Ян Кум бросил работу в Yahoo в 2007 году, тогда дела компании шли не слишком хорошо. А благодаря солидным сбережениям он мог не беспокоиться о поисках новой работы. При этом он поддерживал отношения с Эктоном.

Ян Кум с Брайаном Эктоном

В 2009 к рукам Кума попал iPhone, и он сразу сообразил, что App Store может иметь огромные возможности. Поэтому вместе с другом Эктоном он создал мобильное приложение WhatsApp для обмена сообщениями, которое должно заменить SMS.

WhatsApp получил успех в App Store, поэтому впоследствии Кум перепрофилировал ее в мессенджер, который уже через короткое время скачали четверть миллиона пользователей.

Кум – миллиардер

Дела Кума шли вверх, как и обстановка с WhatsApp. В 2014 году программой воспользовались более 400 миллионов людей. Таким образом WhatsApp стал самым популярным мессенджером в мире.

К проекту начали присматриваться компании-гиганты, среди которых Facebook и Google. Последняя предлагала купить мессенджер за миллиард долларов. Более того, Google была готов заплатить WhatsApp даже за то, что его проинформируют, если мессенджер получит предложения о покупке от других игроков.

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В 2014 году такое предложение поступило от Facebook. Компания Цукерберга потратила на приобретение WhatsApp почти треть своих свободных средств – 19 миллиардов долларов. Таким образом приложение сделало своих основателей миллиардерами.

При этом Ян Кум остался главным исполнительным директором компании и вошел в Совет директоров Facebook. На тот момент его состояние оценили в 9 миллиардов долларов.

Кум покинул WhatsApp

И в мае 2018 Ян Кум решил уйти из компании, которую сам же и создал. Также он покинул Совет директоров Facebook.

СМИ сообщили о скандале Цукербегра и Кума

По сообщению американских СМИ, которые ссылаются на источники в компании, у Кума возник серьезный конфликт с владельцем Facebook Марком Цукербергом из-за скандала с утечкой данных пользователей. Так, другой создатель WhatsApp, Брайан Эктон, ушел из компании еще в ноябре 2017 по той же причине.

Правда, сам Кум о конфликте с Цукербергом не вспоминал. Он объяснил свое увольнение желанием заниматься другими вещами, которые его захватывают: "Буду коллекционировать раритетные Porsche, возиться с тачками и играть в алтимат-фрисби".

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