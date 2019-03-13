"Яндекс" купил сервис TheQuestion: будет ли он работать в Украине

Российская компания "Яндекс" объявила о приобретении сервиса вопросов и ответов TheQuestion. К слову, сервис TheQuestion тоже российский, однако он пользуется большой популярностью и среди украинцев.

Что известно о TheQuestion? Служба TheQuestion связывает тех, кто задает вопрос, с теми, кто готов дать ответ и помочь разобраться. Среди людей, дающих ответы, есть врачи, журналисты, ученые, музыканты и другие специалисты. Пользователи оценивают полученные ответы и на основе этих оценок формируется рейтинг экспертов в той или иной теме.

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TheQuestion начал работать в 2015 году и за четыре года своего существования сообщество ресурса ответило на 700 000 вопросов, а аудитория сервиса составляет 10 миллионов пользователей в месяц.

Детали сделки с "Яндекс". TheQuestion объединят с "Яндекс.Знатоками" – сервисом, в котором эксперты отвечают на вопросы пользователей. Ответы "Яндекс.Знатоков" отображаются в поисковой выдаче поисковика. Теперь там появятся и ответы участников сообщества TheQuestion.



Скрин с сайта TheQuestion

Руководить объединенным проектом будет основатель TheQuestion, бывшая журналистка "Эхо Москвы" Тоня Самсонова.

К слову, руководство "Яндекс" не сообщает во сколько им обошлась покупка TheQuestion.

Будет ли работать TheQuestion в Украине? Напомним, 16 мая 2017 года в соответствии с Указом президента Петра Порошенко в Украине запретили соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", все сервисы "Яндекс" и другие российские ресурсы сроком на 3 года. Такие меры приняли в рамках новых санкций против России.

Однако Тоня Самсонова заверила, что TheQuestion, несмотря на запрет "Яндекса" будет доступен украинцам.

TheQuestion будет доступен для всех наших пользователей, он будет становиться все более удобным и все больше и больше людей, живущих в разных городах и странах, смогут обмениваться знаниями и опытом друг с другом и лучше понимать друг друга,

– отметила основательница проекта TheQuestion.



TheQuestion будет работать в Украине

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