Японцы анонсировали летающий мотоцикл: фото

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Летающий мотоцикл Speeder
Летающий мотоцикл Speeder / Фото из свободных источников

Немецкое летающее такси, которое представили в этом году, очень отдаленно напоминает наброски фантастов. Исправлять такое упущение взялись японские инженеры, которые анонсировали футуристический мотоцикл.

Технически Speeder, именно так назвали необычный мотоцикл, – транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой, полет которого происходит на высоте нескольких десятков сантиметров над землей, сообщает cdrinfo.

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Основные характеристики. "Летающий мотоцикл" оснащен двумя двигателями (по одному в передней и задней частях корпуса), пропеллеры которых предоставляют ему подъемную силу. Для движения вперед и поворотов предназначены вспомогательные двигатели, расположенные по бокам углепластикового корпуса.

Подробные технические характеристики необычного транспорта производитель не раскрывает.

Літаючий мотоцикл Speeder
Летающий мотоцикл Speeder

Дата выхода на рынок и перспективы применения. Ожидается, что в серийное производство Speeder поступит во второй половине 2021 года – вероятно новинка найдет применение в качестве транспорта для спасательных операций в различных условиях, в том числе на воде, в болотах и пустынях.

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Теги: Япония Транспорт Новости Техно Искусственный интеллект Техно
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