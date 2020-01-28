Японцы показали беспилотный роботрактор будущего

На выставке в Киото Kubota представила X tractor, разработанный в рамках программы по автоматизации сельскохозяйственной техники Agrirobo. Трактор работает на электричестве, питается от литий-ионных батарей и солнечных панелей.

Сельское хозяйство Японии страдает от нехватки рабочих рук – небогатые крестьяне не справляются с обработкой полей. Именно им на помощь компания Kubota выпустила беспилотный трактор, сообщает New Atlas.

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Особенности роботрактора

С помощью систем GPS, бортовых сенсоров и искусственного интеллекта, отвечающего за навигацию, трактор может автономно двигаться как по обычным полям, так и по рисовым. Компьютер следит за состоянием погоды и ростом зерновых культур, анализирует различные факторы и сам решает, когда пора выезжать и начинать сеять, обрабатывать почву или собирать урожай.

Вот как выглядит X tractor:

Вместо колес у трактора четыре гусеничных движка – это оптимальная схема для поддержания сцепления на почвах разных типов, включая водянистые рисовые поля. У каждой гусеницы отдельный мотор, так что они могут вращаться каждая со своей скоростью. Такая конструкция позволяет осуществлять развороты практически на месте – вроде того, что показал недавно электропикап Rivian.

К тому же, есть возможность менять высоту корпуса трактора относительно гусениц. Если нужна повышенная стабильность, корпус можно опустить, а когда надо проехать по полю с высокой травой – поднять.

Цена и дата выхода

Информации о сроках начала серийного производства и цене такого трактора еще нет. Вполне вероятно, что такой роботрактор может остаться на стадии концепта, впрочем, учитывая темпы развития сельскохозяйственной техники, это маловероятно.

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