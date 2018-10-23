Японцы создали робота, который сам убирает в комнате

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Human Support Robot
Human Support Robot / New Atlas

Японская компания Preferred Networks разработала систему управления роботами-помощниками, которая полностью автоматизирует процесс уборки. Система включает в себя распознавание голоса, с помощью которого робот понимает голосовые команды, а также технологии компьютерного зрения, которые помогают устройству анализировать предметы, поднимать их и убирать на место.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

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Работам, которые умеют манипулировать предметами, находят применение во многих сферах человеческой жизни: например, на производстве и складах, в домашней работе. При этом одна из главных задач таких роботов – научиться правильно распознавать предметы для дальнейших действий: предмет может быть слишком хрупким, либо слишком скользким, или лежать так, что его невозможно поднять.

Особенно это актуально для роботов-уборщиков, ведь им нужно не только эффективно распознавать предметы и брать их, но также и класть их на место.

Как работает робот компании Preferred Networks – смотрите видео

 

Заняться разработкой такого робота решили японские инженеры из Preferred Networks. Аппаратную часть работа они не делали сами, а выбрали в качестве робота-уборщика Human Support Robot от компании Toyota, который используется для помощи инвалидам. Вместо разработки самого робота инженеры решили сосредоточиться на программном обеспечении.

В основе системы компьютерного зрения – сверхточная нейросеть, которая училась на почти двух миллионах изображений. Благодаря этому система умеет эффективно распознавать предметы, после чего робот может идентифицировать их, понять, как именно нужно поднять конкретный предмет и куда его отнести.

Робот самостоятельно убирает комнату – смотрите видео

 

Например, робот знает, что ручки должны лежать в стакане для канцелярских принадлежностей, а вещи, которые лежат на полу, должны оказаться в корзине для белья.

Кроме того, компьютерное зрение робота также используется для того, чтобы распознавать невербальные команды: система может отследить, куда показывает человек.

Также робот умеет распознавать голосовые команды и, например, отнести мусор в ведро по просьбе пользователя.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Япония робототехника
Источник: Техно
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