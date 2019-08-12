Японец хотел поджечь офис компании Square Enix из-за неудачи в игре

40-летний японец Кинити Хирацука обратился в офис компании Square Enix с требованием вернуть деньги, которые он потерял в мобильной игре. Мужчина угрожал устроить поджог в офисе студии, если та не удовлетворит его требования.

По данным портала FNNprime, ситуация очень быстро разрешилась: представители Square Enix попросту обратились в полицию.

Читайте также: История игры Counter-Strike: от пользовательского мода до самой популярной "стрелялки" в мире

Злоумышленника задержали, а на допросе он заявил, что просто был очень зол, поскольку проиграл большие деньги. В квартире мужчины устроили обыск, однако никаких горючих материалов, необходимых для поджога, в ней не обнаружили.

Стоит отметить, что это не первая подобная угроза Square Enix: в марте 25-летний игрок обещал убить сотрудников издательства за то, что потратил около 1800 долларов, чтобы получить мощный внутриигровой предмет, но не дождался его.

Что известно про Square Enix? Это японская компания, которая занимается разработкой и издательством компьютерных игр. Наибольшую популярность компания получила благодаря франшизам компьютерных ролевых игр Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts. Кроме того, Square Enix издает популярную серию шутеров Call of Duty (разработчик – компания Treyarch).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно