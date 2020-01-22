Япония планирует запустить 6G до 2030 года

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии намерено сформировать до конца января исследовательскую группу под руководством специалистов из Токийского университета. Она займется разработкой стратегии перехода на технологию "пост-5G".

Исследования в том же направлении ведут Китай, Южная Корея и Финляндия, но Япония удивительно долго медлила с переходом на технологию 5G – и теперь надеется быть среди первых по внедрению шестого поколения мобильной связи, сообщает Gizmochina.

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Мобильная связь 6G, в десять раз быстрее, чем у сетей пятого поколения. Она должна появиться в Японии до 2030 года. Это направление поручили курировать непосредственно министру Такао Санаэ.

Особенности связи 6G

Появление высокоскоростной коммуникации 6G обеспечит общество будущего голографическими технологиями для конференц-залов и школьных классов, а также возможностью передавать в режиме реального времени вычислительные данные, которые можно сравнить с мозгом человека.

Япония собирается инвестировать в исследования и разработку 6G 2 миллиарда долларов. Новая технология связи обеспечит невероятную скорость передачи данных – 100 Гбит/с.

Работу в этом направлении уже начали в Китае. В ноябре прошлого года Министерство науки и технологий объявило о формировании двух команд, которые займутся ускоренной разработкой протокола 6G. Заместитель министра науки и технологий КНР Ван Си назвал разработку 6G приоритетной задачей и "важным этапом" в развитии государства.

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