24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Япония планирует запустить 6G до 2030 года

10 Читати новину українською

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии намерено сформировать до конца января исследовательскую группу под руководством специалистов из Токийского университета. Она займется разработкой стратегии перехода на технологию "пост-5G".

Исследования в том же направлении ведут Китай, Южная Корея и Финляндия, но Япония удивительно долго медлила с переходом на технологию 5G – и теперь надеется быть среди первых по внедрению шестого поколения мобильной связи, сообщает Gizmochina.

К теме: Разработаны микросхемы для сетей 6G

Мобильная связь 6G, в десять раз быстрее, чем у сетей пятого поколения. Она должна появиться в Японии до 2030 года. Это направление поручили курировать непосредственно министру Такао Санаэ.

Особенности связи 6G

Появление высокоскоростной коммуникации 6G обеспечит общество будущего голографическими технологиями для конференц-залов и школьных классов, а также возможностью передавать в режиме реального времени вычислительные данные, которые можно сравнить с мозгом человека.

Япония собирается инвестировать в исследования и разработку 6G 2 миллиарда долларов. Новая технология связи обеспечит невероятную скорость передачи данных – 100 Гбит/с.

Работу в этом направлении уже начали в Китае. В ноябре прошлого года Министерство науки и технологий объявило о формировании двух команд, которые займутся ускоренной разработкой протокола 6G. Заместитель министра науки и технологий КНР Ван Си назвал разработку 6G приоритетной задачей и "важным этапом" в развитии государства.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
сегодня
1066
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Япония Интернет 5G
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
21 января 10:07 Обзор смартфона OPPO A5 2020: мощная камера и рекордная автономность
Анастасія Можаровська 624
20 января 09:06 Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут
Назар Токар 954
19 января 22:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька 775
18 января 22:06 Прогнозы 2020: какие изменения произойдут на рынке новейших технологий в Украине
Ірина Полицька 336
17 января 08:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 54187
Новости
Больше новостей
Залиште відгук