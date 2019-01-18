Япония запустила ракету Epsilon с несколькими легкими спутниками

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Ракета H2A
Ракета H2A / Фото из открытых источников

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий в пятницу благополучно осуществило запуск ракеты-носителя Epsilon с космодрома Утиноура на юго-западе страны.

Об этом сообщил Японское аэрокосмическое агентство JAHA.

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Это уже четвертый по счету запуск ракеты такого типа. Epsilon впервые должен вывести на орбиту не один, а сразу семь небольших спутников. Среди них – ряд экспериментальных аппаратов, один из которых способен генерировать специальные частицы, похожие на падающие звезды. Его испытания, как ожидается, можно будет наблюдать с Земли.

Предыдущий запуск Epsilon со спутником ASNARO-2 для наблюдения за поверхностью Земли был осуществлен в январе прошлого года. JAXA рассчитывает использовать эту ракету для вывода на орбиту небольших аппаратов, чтобы не задействовать для этого более тяжелую и дорогую H2A.

Сейчас Япония использует в своей космической программе, главным образом, тяжелую ракету-носитель H2A, каждый запуск которой обходится в 10 миллиардов иен 90 миллионов долларов, что намного дороже чем мировые аналоги. От ее использования JAXA планирует отказаться к 2023 году, когда завершится разработка более эффективной ракеты H-3. Параллельно идет совершенствование Epsilon с целью расширения ее применения.

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Теги: Япония Техно Космос
Источник: 24 Канал
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