Японские ученые нашли необычную замену ракетного топлива

Ракеты – единственный способ доставки космонавтов и спутников на орбиту Земли. Однако этот метод сложно назвать эффективным. Дело в том, что 95% массы ракеты составляет дорогое топливо, необходимое для поднятия огромного летательного аппарата в воздух. Ключом к решению этой проблемы может стать микроволновая беспроводная передача энергии, которой активно интересуются японские ученые.

Стоимость запуска одной ракеты может переваливать за 15 миллионов долларов. Это означает, что отправка в космос 1 грамма полезного груза превосходит по стоимости 1 грамм золота, рассказывает Space Daily.

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Проведенные исследования

Исследователи из японского университета Цукубы занялись разработкой способа беспроводной передачи энергии посредством микроволн. Предполагается, что эта технология позволит в будущем полностью отказаться от традиционного топлива, повысив эффективность ракет, и выводить на орбиту больше полезного груза. Кроме того, это существенно ускорит освоение космоса.

Ученые объясняют, что ракете нужно мегаватт тяги с приводом от луча – это примерно равна выходной мощности десяти автомобилей на килограмм полезной нагрузки, чтобы достичь минимальной орбиты. В новом эксперименте микроволны передавались с помощью наземной антенны, которая имеет такой же размер, как и на ракете. Для улучшения эффективности нужен был большой передатчик и маленький приемник на летательном аппарате.



Модели ракет, которые были использованы в эксперименте

Первым результатом стало компьютерное моделирование. Так, были проведены следующие расчеты: эффективность работы наземного микроволнового генератора находится на уровне 51%, беспроводного источника питания, который отправляет микроволны в ракетную двигательную систему, – 14%, антенны на ракете – 34%, а устройства, использующего микроволновую энергию для нагрева топлива – 6%. Новые исследования сосредоточатся на определении эффективности технологии на больших расстояниях.

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