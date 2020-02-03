Японский миллиардер передумал искать девушку для совместного полета на Луну

Недавно мы сообщали, что эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти девушку, с которой отправится на Луну. Претенденток искали в интернете, а отбор должен был напоминать шоу "Холостяк". Но сейчас Маэзава сообщил, что передумал таким образом искать спутницу.

Заявки от претенденток получали до 17 января. Дальше должен был проходить предварительный отбор, после чего Мэдзава должен был проводить свидания с отобранными кандидатками. Спутницу миллиардер должен был выбрать в конце марта. В общем, на начальном этапе подали заявки более 27 тысяч женщин.

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Почему Маэдзава передумал

Сразу после старта приема заявок миллиардер заявил, что изменил свое решение и решил отказаться от отбора. Он попросил отменить шоу, ссылаясь на личные причины. Об этом Маэдзава сообщил на своей странице в Twitter.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

"Не смотря на мою искреннюю и честную решимость относительно шоу, часть меня имела смешанные чувства по поводу моего участия. Меня огорчает, что я принял такое эгоистичное решение, в то время как 27 722 женщины с искренними намерениями и смелостью потратили свое драгоценное время, чтобы подать заявку. Я понимаю, что разочаровал многих людей и приношу всем извинения за мои неблагоприятные действия. Я искренне жалею от всего сердца", – сказал Маэдзава.

Кто такой Юсаку Маэдзава?Это японский миллиардер, предприниматель и коллекционер произведений искусства. Он является основателем бренда модной одежды Zozotown. Маэдзава представил собственную одежду бренда ZOZO и систему обмерки дома ZOZOSUIT. По оценкам издания Forbes, состояние превышает 3,6 миллиарда долларов.



Ранее он уже проводил необычные эксперименты в сети. Он обещал раздать 9 миллионов долларов своим подписчикам и исследовать, станут ли они после этого счастливее.

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