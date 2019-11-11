Яркие цвета, глубина черного и объемный звук: чем удивляют телевизоры LG NanoCell

Телевизоры LG с технологией NanoCell воспроизводят яркие, сочные и одновременно естественно чистые цвета.

Необычайная глубина черного, высокая четкость изображения, яркие и при этом естественные цвета и невероятное внимание к деталям. Речь идет о телевизорах и новом поколении Smart TV с технологией NanoCell от LG.

Яркость, точность и глубина изображения

Фирменная "фишка" LG состоит в уникальной и особой технологии NanoCell. Если сравнивать эту технологию с обычными жидкокристаллическими дисплеями, то видим, что она выводит картинку на экране на качественно новый уровень, передает высокую четкость изображения и точность деталей.

Вся причина в том, что в дисплей интегрирован специальный наношар. Сверхмелкие частицы выполняют роль фильтра, который способен отсеять тусклые цвета. Именно поэтому изображение на экране выглядит реалистичным, а воспроизведенные цвета выглядят максимально естественными.

Недостаточная глубина черного – это частый недостаток LED-панелей. В телевизорах LG NanoCell такой проблемы нет, ведь он сам определяет, какую часть экрана и когда именно нужно затемнить, чтобы усилить контраст. Поэтому и черное всегда остается черным. Благодаря функции так называемого локального затемнения достигается контрастность, которая не имеет лживой засветки по краям.

Изображение на телевизоре с технологией NanoCell остается ярким, без искажения цветов, в какой части помещения вы бы не находились. Под любым углом сохраняется точное воспроизведение и максимальная реалистичность цветов.

Телевизоры LG NanoCell поддерживают все основные форматы HDR, в том числе Advanced HDR от Technicolor. Панели NanoCell позволяют получить в домашних условиях кинематографическое качество изображения, максимально приближенное к мастер-копиям, созданным по стандартам экспертов Голливуда.

Геймерам понравится

Однако наслаждаться телевизорами LG NanoCell смогут не только любители фильмов. Здесь есть приятный бонус и для поклонников игр, ведь новый стандарт HDMI 2.1 обеспечивает скоростную графику с высоким разрешением. А это именно то, что важно для профессиональных и преданных игроманов, а также то, что позволяет LG NanoCell быть на уровне и конкурировать с мониторами, которые созданы специально для игр. Кстати, этот стандарт поддерживают даже телевизоры LG среднего ценового сегмента.

Объемный звук 360º

С экраном и картинкой, на которую в первую очередь стоит обращать внимание, мы разобрались, поэтому можно поговорить и оценить звук телевизоров LG NanoCell. Система Dolby Atmos позволяет воспроизводить объемный звук 360º. Благодаря этой системе можно воспроизводить до 16 звуковых объектов одновременно. Именно поэтому создается ощущение, будто эти объекты на экране передвигаются в комнатном пространстве.

Smart-фишки LG NanoCell

И снова о Smart-технологиях – телевизор определяет точное место вашего нахождения в комнате. Это он делает, руководствуясь данными о расположении пульта. Так он сможет настроить стерео конкретно под вас и ваше местонахождение. Кстати, пульт Magic Remote вполне способен заменить "мышь". Такой вариант управления пультом с гироскопами реализован только в LG, более удобного решения нет ни у кого из конкурентов.

Еще одно преимущество телевизоров LG NanoCell в том, что они поддерживают голосовые команды и могут быть центром управления системы Smart Home. Представьте, что это позволит управлять всеми устройствами с одного большого экрана. С помощью AirPlay 2 можно одновременно и синхронизировано воспроизводить музыку на NanoCell-телевизоре LG, а также других колонках по всему дому. И еще можно регулировать громкость в отдельных комнатах – все зависит от ваших потребностей, которые легки в воплощении.

Одна из функций, которая доступна не только в высоком ценовом сегменте телевизоров, но и в среднем – это приложение HomeKit в сочетании с виртуальным помощником Siri. Это комбо позволит легко и надежно управлять телевизором прямо со своего iPhone или любого другого Apple устройства.