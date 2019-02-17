Яркость вспышки превышает солнечную в миллиарды раз: ученые рассказали о необычной звезде

Астрономы заметили вспышку звезды, яркость которой превышает солнечные в 10 миллиардов раз. Речь идет о молодой звезде JW 566, которая находится за 1269 световых лет от нас.

Сама вспышка произошла в ноябре 2016 года, однако научную работу астрономы представили только сейчас, пишет Phys.org.

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"Это может быть наиболее яркая из известных вспышек, что ассоциируется с молодыми звездными объектами, а также первой корональной вспышкой, выявленной в субмиллиметровом диапазоне", – отметили авторы статьи.

Ученые считают, что звезде менее 10 миллионов лет и она еще находится в стадии "бурного роста".

Вспышку удалось увидеть с помощью Телескопа Джеймса Кларка Максвелла, расположенного на горе Мауна-Кэт на Гавайях.