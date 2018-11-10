Экономия заряда энергии: на каких смартфонах не работает фишка с ночным режимом

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Почему черный режим не позволяет экономить энергию на смартфонах с экранами LCD
Почему черный режим не позволяет экономить энергию на смартфонах с экранами LCD / Соцсети

Недавно на саммите для разработчиков Android Dev Summit 2018 инженеры компании Google рассказали, что темный (ночной) режим помогает существенно снизить потребление энергии и продлить время работы аппарата на одном заряде. Однако выяснилось, что такой совет подходит не для всех моделей телефонов.

Как следует из доклада, применение ночного режима для экономии энергии будет уместным лишь для смартфонов с экранами AMOLED, но не для моделей с экранами LCD, пишет ITC.ua.

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В подтверждение своих слов Google привела несколько сравнительных графиков с измерениями уровня энергопотребления на примере оригинального Google Pixel и модели iPhone 7.

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Как потребляют энергию Google Pixel и iPhone 7 в обычном и ночном режиме

На одном из них видно, что после активации темного режима в приложении Google Maps сила тока на оригинальном Google Pixel снижается на целых 63%, зато на iPhone 7 показатель составляет прежние 250 мА.

Так, почему же, включив темный режим, можно сэкономить энергию на смартфонах с экранами LCD? Все дело в особенностях технологии – в AMOLED матрицах используются органические светодиоды, которые сами собой выступают элементами, которые излучают свет, и на черный цвет энергия практически не расходуется. В LCD, со своей стороны, используется дополнительное покрытие подсветки, поэтому энергопотребление зависит от яркости.

К слову, недавно компания Samsung представила новый интерфейс для смартфонов под названием One UI. Одна из особенностей оболочки – поддержка ночного режима.

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Теги: Техно Гаджеты Смартфоны Google Android iOS Приложения исследования
Источник: Техно
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