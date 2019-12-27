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Экран Huawei Mate X очень легко повредить: главный недостаток гибкого дисплея показали на видео

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Huawei Mate X имеет незащищенный экран

Компания Huawei совсем недавно начала продавать свой первый складной смартфон Huawei Mate X, цена которого 1000 долларов. Гаджет задержался на несколько месяцев, поскольку производитель хотел доработать конструкцию и сделать смартфон более надежным.

Несмотря на отсрочку официального запуска, более защищенным Huawei Mate X так и не стал. Видео владельца гаджета наглядно демонстрирует недостаток конструкции, когда гибкий экран в сложенном состоянии огибает корпус, оставаясь снаружи.

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Автор видеоролика не уточняет, что именно произошло со смартфоном. Можно лишь предположить, что это результат падения смартфона на твердую поверхность.

Недостаток гибкого экрана Huawei Mate X:

Новая версия Huawei Mate X

Huawei ранее подтвердила, что обновленная версия Huawei Mate X выйдет под названием Huawei Mate Xs. Она получит улучшенный экран и доработанную шарнирную конструкцию, при этом устройство будет показано уже в феврале на выставке Mobile World Congress 2020.

Huawei Mate X2

А Huawei Mate X2 будет выпущен следующей осенью вместе с линейкой смартфонов Huawei Mate 40.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Huawei
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