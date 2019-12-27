Экран Huawei Mate X очень легко повредить: главный недостаток гибкого дисплея показали на видео

Компания Huawei совсем недавно начала продавать свой первый складной смартфон Huawei Mate X, цена которого 1000 долларов. Гаджет задержался на несколько месяцев, поскольку производитель хотел доработать конструкцию и сделать смартфон более надежным.

Несмотря на отсрочку официального запуска, более защищенным Huawei Mate X так и не стал. Видео владельца гаджета наглядно демонстрирует недостаток конструкции, когда гибкий экран в сложенном состоянии огибает корпус, оставаясь снаружи.

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Автор видеоролика не уточняет, что именно произошло со смартфоном. Можно лишь предположить, что это результат падения смартфона на твердую поверхность.

Недостаток гибкого экрана Huawei Mate X:

Новая версия Huawei Mate X

Huawei ранее подтвердила, что обновленная версия Huawei Mate X выйдет под названием Huawei Mate Xs. Она получит улучшенный экран и доработанную шарнирную конструкцию, при этом устройство будет показано уже в феврале на выставке Mobile World Congress 2020.

Huawei Mate X2

А Huawei Mate X2 будет выпущен следующей осенью вместе с линейкой смартфонов Huawei Mate 40.

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