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Экраны гибких смартфонов Samsung и Motorola не переживают холод

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Гибкие смартфоны страдают от холода / inputmag

Не успели гибкие смартфоны Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr поступить в продажу, как покупатели начали жаловаться на проблемы с дисплеем. Один из пользователей Twitter сообщил, что его новый Samsung Galaxy Z Flip треснул прямо на месте сгиба. Возможно, это произошло из-за резкого перепада температур.

Пользователь твиттера mondoir так и не успел попользоваться своим Samsung Galaxy Z Flip. Сразу после того, как мужчина получил телефон, он распаковал его и раскрыл – экран треснул во время поднятия верхней части дисплея.

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С подобной же проблемой столкнулся и редактор издания Input Mag Рэй Вонг, который поделился фотографиями сломанного Motorola Razr. На снимках видно, что дисплей телефона отслоился от корпуса на месте сгиба.

По словам Вонга, он сделал на Razr несколько фотографии в морозный день, а затем принес его домой. Резкий перепад температур мог привести к поломке дисплея.

Фото смартфона

Чем больше смартфон складывался, тем больше становился промежуток. Кроме этого, на месте сгиба экран перестал реагировать на прикосновения.

У Motorola Razr есть серьезный недостаток. Мой Razr никогда не падал и не подвергался воздействию влаги. Холод может быть проблемой для всех складных устройств. Телефон за 1500 долларов не должен так ломаться. Не за неделю, не за месяц и не за полгода, даже за год. То, что мы видим, показывает, насколько сложным является изготовление гибкого телефона,
– отметил Рэй Вонг.

Реакция Motorola

Редакторы Input Mag обратились к Motorola за комментариями. Сейчас компания никак не отреагировала на ситуацию. Ранее Motorola заявила, что Razr способен легко выдержать 100 000 складываний.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Motorola Samsung Новости Техно Смартфоны
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