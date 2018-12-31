Экс-сотрудник Apple получил бракованный iPad Pro 2018

Проблема с согнутыми iPad Pro 2018 продолжает набирать обороты. И пока компания Apple пытается убедить пользователей, что погнутый iPad Pro – это нормально, сами "счастливые" обладатели девайса жалуются на непрофессионализм корпорации и даже требуют возврата денег.

Об этом сообщает Geekon.

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Апогеем данных жалоб стала недавняя ситуация, когда погнутый iPad Pro 2018 доставили бывшему директору по маркетингу компании Apple – Майклу Гартенбергу. Бывший сотрудник "яблочной корпорации" возмущенно написал об этом в Twitter и заявил, что отправил покупку обратно, требуя вернуть ему деньги за бракованный девайс.

История с получением гнутого iPad сотрудником Apple примечательна потому, что он решил окончательно развеять попытки бывшего работодателя оправдаться за неудачную партию планшетов с хилым корпусом. Майкл написал серию твитов, объясняющих с его точки зрения, что такие заявления по поводу нормальности гнутого гаджета – просто отчаянная попытка не получить удар по репутации и продажах.



iPad Pro 2018 имеет изогнутый корпус

Майкл Гартенберг также заявил, что это не первая попытка Apple выдать недостаток за якобы задуманную особенность или неизбежную условность своей продукции. Подобные прецеденты случались во времена его работы в компании. Майкл даже сам участвовал в формировании оправданий.

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Однако тот факт, что сейчас Apple говорит о безопасной степени погнутости iPad Pro, который не влияет на работоспособность, по мнению бывшего маркетинг-директора компании, выглядит крайне неубедительно и даже смешно. Именно поэтому он потребовал у компании официального возврата товара и советует делать так каждому, кто получил новинку в изогнутом состоянии.

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