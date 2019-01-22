Эксклюзивная функция Digital Wellbeing от Google стала доступной для всех

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Digital Wellbeing доступна для всех пользователей Android
Digital Wellbeing доступна для всех пользователей Android / Фото из свободных источников

В прошлом году компания Google с операционной системой Android Pie представила функцию Digital Wellbeing, которая сейчас доступна лишь на смартфонах поискового гиганта Pixel. Однако разработчики популярного приложения Action Launcher решили исправить эту "несправедливость" и дали доступ к Digital Wellbeing всем пользователям Android.

Об этом сообщает 4PDA.

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Создатели Action Launcher выпустили новое приложение ActionDash, который полностью копирует возможности Digital Wellbeing от Google и предлагает даже больше. Самое главное, что его можно установить на любое устройство с Android 5.0 Lollipop или более новой версией системы. При первом запуске программа просит разрешить доступ к данным по использованию, без которых она не сможет работать.

Digital Wellbeing

Digital Wellbeing теперь доступна для всех пользователей Android

Суть работы ActionDash заключается в предоставлении пользователю полного возведения относительно его взаимодействия с устройством. В нем можно посмотреть, сколько и какими приложениями вы пользуетесь в течение дня или недели. Доступна подробная статистика за последние 7 дней. Также станет понятно, какие программы и сколько раз запускаются, сколько приходит сообщений от каждой программы и как часто владелец разблокирует гаджет.

Все предоставленные ActionDash данные помогают лучше понять, на что вы используете свое время. Например, если человек видит, что на работе он слишком часто и много сидит в соцсетях, то для повышения эффективности доступ к ним лучше ограничить.

Кроме того, ActionDash позволяет отследить приложения с повышенной активностью и отключить их или ограничить работу в фоновом режиме, чтобы улучшить автономность смартфона.

Digital Wellbeing

Эксклюзивные возможности Digital Wellbeing

ActionDash можно скачать бесплатно с Google Play, но часть функций доступна только после приобретения Plus-версии.

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Теги: Техно Интернет Google Android Приложения
Источник: Техно
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