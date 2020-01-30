Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать

О том, как создавать яркие и продаваемые стартапы, которые покорят не только Кремниевую долину, но и весь мир, – в эксклюзивном интервью с директором Startup Grind Kyiv Екатерина Дегтярь.

Перед Новым годом Министерство цифровой трансформации, Startup Grind Kyiv и Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" выбрали 15 украинских стартапов, которые получили путевку в Кремниевую долину. Уже в феврале проекты примут участие в конференции Startup Grind Global 2020, где они будут покорять предпринимателей и инвесторов.

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В преддверии конференции директор Startup Grind Kyiv Екатерина Дегтярь рассказала 24 каналу, почему в Кремниевой Долине заинтересованы в украинских проектах, где еще искать инвесторов, если не в США, и как правильно их покорять.

Вы человек, который вхож в Долину…

Ну, вхож в Долину, скорее, за счет того, что являюсь участником самых больших сеток в мире: Startup Grind и Startup Weekend. Это самые грандиозные события для предпринимателей и они выросли из Долины.

Я там была одной из первых пять лет назад, когда все только начиналось, когда они думали кто и в каких странах все это будет развивать. И ребята, которые создавали Grind предложили мне развивать все это в Киеве.

И Вы взялись все это развивать?

Да. Мне понравился формат. Мягкая часть меня говорит, что я не фанат корпоративной карьеры. Я уверена, что зарабатывать и реализовывать себя нужно в том, что нравится. Поэтому предпринимательская, фановая и искренняя часть в Grind очень мне подходит.



Екатерина Дегтярь

Но Вы же пришли на рынок, когда это не просто надо было развить. Это сначала надо было сделать?

Это сначала нужно было полюбить, сделать, а потом оно сделалось – и все стало так классно! Полюбить все это получилось сразу. Это мгновенно все происходит. У меня в MBA-программе был очень классный преподаватель, который смог продать свою компанию по созданию микрочипов корпорации Intel, это круче, чем продать снег эскимосам. Он нам подкидывал отличные интеллектуальные челленджи, когда приходилось всерьез думать "Вау! Как же это сделать?". Мне очень нравилось такие задачи решать. Поэтому вся тема со стартапами и предпринимательством в 2012 году мне зашла очень хорошо.

Потом уже сыграл фактор намерения и желания, когда ум и сердце работают синхронно. Поэтому получилось, что Startup Grind – развит. Сейчас – это самое мощное комьюнити. Это – конференция в Долине, где присутствуют по списку все топовые фонды. Поэтому мы туда и едем.

Что было самым сложным в развитии Startup Grind в Украине?

Сложным? Найти эффективного крутого Startup Grind Kyiv Chapter Co-Director, партнера по всем делам если проще. Я пробовала приглашать нескольких людей на эту роль и мы быстро расставались. Это вопрос надежности, комфорта в коммуникации, и – результатов. Уже полтора года мы работаем вместе с Ханной Зенн и за это время Startup Grind Kyiv вышел на принципиально новый уровень. Мы хорошо дополняем друг друга: у нас немного разные круги общения, мне более понятны финансы и операционка, Ханне – маркетинг и реклама. В любом деле – команда это наше все.

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А в остальном, я как-то только хорошее помню. Но мне просто интересно решать задачи. Я из породы траблшутеров, которые говорят: "У вас есть проблемы? Тогда мы идем к вам!". Самое интересное и классное – находить таких же как ты, потом смотреть, какие бизнесы или какие проекты вы можете вместе сделать. Любой локальный чептер, киевский или любой другой – это социальный инструмент, которые говорит о том, что нужно развивать себя и поднимать бизнес-поле вокруг себя. Startup Grind – это социальный инструмент, который объединил единомышленников и дальше мы уже могли решать, что делать вместе.

И дальше – работать вместе круглосуточно?

Я не люблю работать в круглосуточном режиме. Я люблю работать размеренно и спокойно. Я обожаю Киев за то, что он прекрасен и в нем можно найти огромное количество водных видов спорта. При подготовке Startup Grind получилось, что много обстоятельств, процессов и людей сложились в одно целое и надо было поднажать. Когда открывается какое-то окно возможностей, то нужно нажимать педальку газа, даже если нога онемела.



Екатерина Дегтярь

Startup Grind в Киеве удивил?

Startup Grind в Киеве удивил тем, насколько сильные заявки мы получили. Мы открыли публично критерий оценивания – он очень строгий. По этому критерию мы оценивали заявки, они все ему соответствовали. Выбрать 25 заявок, которые должны были питчить, было очень сложно. Мы несколько часов не могли решить, кто будет самым сильным.

Наверное, потому и возникла вообще идея украинской делегации на Startup Grind: количество и качество технологического таланта в Украине таково, что если мы просто откроем портфолио нескольких глобальных топовых акселераторов, то увидим, что процент украинских проектов стабильно растет.

То есть, украинские стартапы – это круто?

Это - круто. И крутизна продолжает нарастать. Кроме технологического таланта классно также наращивать бизнес-оболочку вокруг всего этого. Это следующий челлендж, который нам предстоит освоить.

Бизнес-оболочка – это что?

Это бизнес-акселераторы и бизнес-инкубаторы, фонды, которые могут инвестировать и корпорации, у которых есть человек, отвечающий за внедрение инвестиций. Технологического таланта у нас всегда будет много. Просто потому, что наша школьная программа по физике и математике такова, что она взрывает мозг очень рано и потом людям надо с этим как-то жить и строить свой бизнес.

Правда, что у всех наших стартапов при всем их технологическом таланте, сильно проседает умение продавать?

Да у всех есть какие-то проблемы, не только у нас. Из того, что я сейчас вижу, ребят, которые долго что-то создают и долго ходят, думают, как и что развивать, становится намного меньше. Уже пошел хороший тренд, когда все понимают, что такое "Customer development", что нужно выявить спрос и протестировать популярность на более простом прототипе. Интенсивно и с напряжением нужно продавать только ту вещь, которая не очень кому-то нужна. Там, где продукт хорошо сформатирован, где есть ниша для него на рынке, где все валидировано, были ранние продажи, скачивания или другие следы интереса к продукту – продавать так не сложно. Вопрос именно в том, как создавать востребованное.



Екатерина Дегтярь

Сам скил выяснения "а как вы этим пользуетесь?", "а что вы с этим делаете?", "а как оно у вас работает?", навык коммуникации с пользователями для выявления его потребностей должен быть хорошо наработан.

Привлечь Минцифры к Startup Grind – это было сложно?

Это было своевременно и целесообразно. Это динамичное и молодое министерство, которое достаточно быстро и эффективно коммуницирует. К ним можно прийти с предложением и не придется ждать ответа годами. С ними мероприятие достаточно динамично продвигалось, потому что сама конференция – уже в феврале.

Стартап выбирает себе инвестора или инвестор выбирает себе стартап?

Понятно, что в любом переговорном процессе у кого-то переговорная сила больше, а у кого-то – переговорная сила меньше. Классно, когда все сбалансировано.

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Если мы говорим про закрытие сделки – это год-полтора на переговоры и структурирование всего. Особенно, если мы говорим не про ангелов-инвесторов, а про институциональных инвесторов, которые изучают и готовят все аспекты сделки. С чьей стороны интерес? Если это очень классный проект, у которого есть международное признание или который показал хорошую динамику по скачиваниям, например, то, конечно, он получит ряд предложений. Вопрос в том, от кого будут эти предложения: от "серединки" или от топовых фондов.

Коммуникации с топовыми фондами надо выстраивать немного заранее, чтобы не приходить туда с просьбой "А дайте денег прямо сейчас". Особенно, если это момент, когда для продукта деньги особо и не нужны. Отстраивая деловой контакт, ты в какой-то момент понимаешь: "О! А вот теперь у нас есть классные цифры, мы поняли стратегию, теперь прямо сейчас нам нужны деньги, потому что теперь мы поняли, как это наконец масштабировать".

Всегда ли нужен именно топовый фонд?

Желательно. Это – как знак качества. Кроме того, это вопрос диапазона оценки. Один и тот же актив можно оценивать на вкус и цвет как угодно и это не всегда зависит от вас, как от фаундера, он зависит и от вашего собеседника. В украинском пространстве, где капитал дорогой, оценка всегда будет низкой. В США оценка сразу становится выше. Когда работаешь с топовым фондом – это и классные бизнес-связи, это хорошая высокая оценка, это помогает за ту же долю в компании получить чуть больше денег для разгона.

И какой продукт нужно предлагать топовым фондам?

Ха! Если бы все это знали, все бы это уже сделали.

Что у украинских разработчиков на мировом рынке получается лучше всего?

И искусственный интеллект, и все, что касается обработки изображений, видео и звука. Если мы посмотрим, кто из ребят в последнее время выстреливал, то это те, кто создал, по сути, маску на потоковое видео. Например, для озвучки старых фильмов, когда не все актеры живы, по голосу каждого можно создать маску и использовать ее для начитки текстов. Так что будущее уже наступило, и украинцы ему помогают, как могут. AI-решения для обработки документов тоже нам удаются. Все, что касается алгоритмов – это вот то направление, с которым мы очень дружим.

Как правильно себе выбрать инвестора?

Если это институциональный инвестор, то посмотреть его портфолио чтобы понять, во что они уже инвестировали и в каких индустриях находятся. Посмотреть, в каких рынках находится потенциальный инвестор, потому что есть те, кто четко бьют на один конкретный рынок. Пойти на профильный ивент, посмотреть, какая у них стратегия. Каким бы вы классным ни были, если вы не попадаете в стратегию инвестора – все без толку. Нужно понимать, что нужно собеседнику, с которым вы хотите заключить сделку.



Екатерина Дегтярь

Не нужно сидеть в хабе длительное время и что-то создавать. Нужно как можно раньше начинать работать со своей целевой аудиторией.

То, что сейчас называют гибкими навыками – это важно?

Это наше все! Нам очень важно прокачивать банальный бизнес-райтинг. Умение формулировать мысли – это важно. Первое предложение, которое передает главное послание этого документа. Есть первый абзац, где находятся все ключевые места по документу. И так далее. Бизнес-райтинг это не сложно. Но у нас многие не могут его освоить, даже если они давно в бизнесе.

Умение делать презентации – это важно. Умение выступать публично. Способность позвонить и назначить встречу. Нужно уметь не просто собирать визитки на разных мероприятиях, а уметь довести эти визитки до следующей встречи и до следующего контакта. Это только кажется, что это – банальные офисные вещи, но неумение ими пользоваться часто мешает развиваться классным идеям.

Почему вы решили ввязаться в Startup Grind в этот раз?

Мне очень импонирует сама идея, что нужно украинскую делегацию отвезти в Долину и дать им шанс оказаться в той среде, которой они достойны. Где высокий коридор оценки, где рынок насыщен венчурным капиталом, а не голодает. Мне неинтересно зарабатывать деньги в тупую. Мне важно, чтобы в этом процессе была миссия и я видела в нем смысл.

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Долине это также интересно. Долина перенасыщена деньгами и запрыгнуть в хороший раунд с хорошим стартапом, с динамичным проектом – это не так просто. Поэтому для них чем шире предложения – тем лучше. Чем больше выбор – тем больше возможностей. Любой фонд, находясь в Долине, хочет иметь широкий выбор классных проектов. А наши проекты классные, тренд их нарастания очень очевидный. Так что это история, которая выгодна всем.

Мир большой. Кого еще украинские стартапы могут покорять, если не Долину?

Если мы говорим об инвестициях, то покорять надо тех, у кого есть венчурные деньги. Они есть в Лондоне и в Китае, Сингапуре. Просто нам бизнес с Востоком, возможно, не так понятен. Эта часть мира выросла, туда тоже нужно смотреть, но нужно понимать, что там – другой рынок. И чтобы фандрейзить в Китае, продукт должен быть ориентирован на китайский рынок.

О чем нужно помнить перспективному украинскому стартапу, который готов покорять мир?

Нужно оставаться счастливым. Большая часть меня – она не про работу, а про обыкновенное счастье. Достижения – это хорошо, но после всех достижений нужно оставаться собой. Причем – счастливым собой. Тогда мир покорять легче.

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