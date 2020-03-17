Эксперт прогнозирует украинской IT-отрасли очень сложные времена

Из-за стремительного распространения коронавируса мировую экономику ждет кризис. Поэтому следующие два квартала будут очень тяжелыми для всей экономики и отраслей, в том числе для украинской IT-сферы.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк, передает УНИАН.

К теме Коронавирус в Украине: готова ли IT-отрасль перейти на удаленную работу

IT – это одна из отраслей Украины, которая наиболее динамично развивается. Но, по словам эксперта, в ближайшее время мы будем наблюдать замедление темпов ее роста.

Что изменится

"Уже сегодня мы видим, что компании консолидируются: их усилия направлены на защиту здоровья своих сотрудников, а также удержания ключевых клиентов и позиций на рынке", – говорит Васюк.

Эксперт считает, что в таких условиях IT-компаниям придется вносить изменения в свою деятельность, оптимизировать бюджеты, возможно даже менять бизнес-модели. Уже сейчас компании отменяют бизнес-ивенты и просматривают договора.



Большинство IT-шников перешли на удаленную работу / unsplash.com

Не все так плохо

И все же Васюк, убеждает – паниковать не стоит. Ведь именно IT – это та индустрия, которая сможет быстро справиться с негативными экономическими последствиями эпидемии.

Может заинтересовать Карантин в Украине 2020: как работать дома и не потерять продуктивность

"IT-бизнес в Украине сможет сосредоточить усилия на своих рыночных преимуществах. Поэтому сейчас важно не вносить критических изменений в условия функционирования IТ-индустрии, ведь после стабилизации ситуации эта сфера сможет быстро восстановить темпы роста", – подчеркнул эксперт.

Ранее Техно 24 сообщал, что многие IT-компании придерживаются карантина, и перевели своих работников на удаленную работу.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.