Эксперт удаленно сломал ПК с помощью блока питания: впечатляющее видео

Поиском новых способов взлома компьютеров занимаются не только хакеры, но и специалисты в области IT-безопасности. Такие исследования помогают им предотвращать утечку данных, а также уведомить производителей о потенциальных угрозах. Новая работа ученого из Израиля продемонстрировала, как злоумышленники могут считать информацию с обычного системного блока благодаря его ключевому компоненту.

Новый метод позволяет получить данные из автономной системы, использовав блок питания компьютера, рассказывает Toms Hardware.

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Как удалось взломать компьютер благодаря блоку питания

Способ назвали POWER-SUPPLaY, и для его использования нет необходимости в сложном оборудовании.

Взлом осуществляется следующим образом:

на компьютер жертвы устанавливается вредоносное программное обеспечение;

считывая системную информацию, такое приложение изменяет нагрузку на центральный процессор, повышая потребление тока блоком питания, что приводит к изменению частоты ультразвукового "писка", который издают его компоненты;

нужны данные передаются своего рода "морзянкой", неслышной для человеческого уха;

Используя смартфон, хакер может считать сигнал, после чего дешифровать его и получить необходимую информацию.

Чтобы получить нужные данные, злоумышленнику достаточно находиться на расстоянии до пяти метров от объекта взлома. "Производительность" метода составляет примерно 22,5 КБ в час, что эквивалентно текстового файла, который содержит около 10 000 слов.

Видео процесса взлома компьютера:

Автор метода Мордехай Гури отмечает, что он не ставил перед собой задачу разработать эффективный способ взлома, а лишь хотел продемонстрировать подобную возможность обхода компьютерной защиты.

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