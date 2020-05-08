24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Эксперт удаленно сломал ПК с помощью блока питания: впечатляющее видео

- Читати новину українською
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / tomshardware

Поиском новых способов взлома компьютеров занимаются не только хакеры, но и специалисты в области IT-безопасности. Такие исследования помогают им предотвращать утечку данных, а также уведомить производителей о потенциальных угрозах. Новая работа ученого из Израиля продемонстрировала, как злоумышленники могут считать информацию с обычного системного блока благодаря его ключевому компоненту.

Новый метод позволяет получить данные из автономной системы, использовав блок питания компьютера, рассказывает Toms Hardware.

Важно Во время карантина количество вредоносных сайтов существенно выросло: эксперты

Как удалось взломать компьютер благодаря блоку питания

Способ назвали POWER-SUPPLaY, и для его использования нет необходимости в сложном оборудовании.

Взлом осуществляется следующим образом:

  • на компьютер жертвы устанавливается вредоносное программное обеспечение;
  • считывая системную информацию, такое приложение изменяет нагрузку на центральный процессор, повышая потребление тока блоком питания, что приводит к изменению частоты ультразвукового "писка", который издают его компоненты;
  • нужны данные передаются своего рода "морзянкой", неслышной для человеческого уха;

Используя смартфон, хакер может считать сигнал, после чего дешифровать его и получить необходимую информацию.

Чтобы получить нужные данные, злоумышленнику достаточно находиться на расстоянии до пяти метров от объекта взлома. "Производительность" метода составляет примерно 22,5 КБ в час, что эквивалентно текстового файла, который содержит около 10 000 слов.

Видео процесса взлома компьютера:

Автор метода Мордехай Гури отмечает, что он не ставил перед собой задачу разработать эффективный способ взлома, а лишь хотел продемонстрировать подобную возможность обхода компьютерной защиты.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Кибербезопасность Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
7 мая , 12:08 15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
"Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
7 мая , 10:03 "Убийца" Xiaomi: что известно об амбициозном бренде Realme
Ірина Полицька
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
5 мая , 18:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська