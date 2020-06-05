Эксперты из компании Sensor Tower выяснили, какое приложение стало самым популярным в мире в течение мая 2020 года. Таковым оказалось молодежное приложение TikTok.

В мае это приложение загрузили 111,9 миллионов раз. Это вдвое больше, чем было в мае 2019 года, передает gizchina.com.

Важно Уязвимость TikTok позволяет взламывать чужие аккаунты

На платформе Android приложение TikTok уверенно занимает первое место. На устройствах на базе операционной системы iOS это приложение занимает вторую строчку, уступив сервису для видеоконференций Zoom.

Где самый высокий спрос

Как показывает исследование, наибольшую популярность приложение имеет в Индии, на которую приходится 20% всех загрузок TikTok. На втором месте пользователи из США, которые скачали это приложение 9,3% от всех мировых загрузок.

Доход

Такой большой спрос положительно влияет на прибыли разработчиков приложения. Так в апреле 2020 года TikTok заработал 78 миллионов долларов благодаря высоким объемам продаж внутри приложений. Доход оказался выше, чем в YouTube, Netflix и Tinder.

Объем выручки TikTok вырос в 10 раз, по сравнению с тем же периодом прошлого года.