Эксперты назвали электрокар Tesla Cybertruck небезопасным: в чем дело

Несмотря на большой спрос на электрокар Tesla Cybertruck еще до начала продаж, он уже вызвал ряд нареканий со стороны экспертов автомобильного рынка. Специалисты убеждены, что автомобиль опасен как для пешеходов, так и для самих водителей.

Почему Tesla Cybertruck критикуют

Важно: Илон Маск представил футуристический пикап Tesla Cybertruck: характеристики и цена

Глава Австралийской программы оценки новых автомобилей (ANCAP) Джеймс Гудвин заявил, что дизайн Cybertruck не соответствует стандартам безопасности для пешеходов и владельцев двухколесного транспорта, передает CNET.



Tesla Cybertruck

По мнению Гудвина, "рубленый" бампер не выглядит безопасным для пешеходов в случае возможного столкновения с автомобилем.

Подвергся критике со стороны ANCAP и "бронированный" кузов пикапа: по мнению экспертов, жесткая конструкция, которая способна поглощать удары за счет деформации корпуса, может оказаться опасной и для пассажиров электрокара в случае аварии.

Авторитетность мнения экспертов

Хотя организация формально зарегистрирована как независимая, она активно взаимодействует с властями Австралии и ее мнение учитывается при принятии решений о том, можно ли выпускать то или иной транспортное средство на дороги страны.



Tesla Cybertruck

Будущие изменения Tesla Cybertruck

Стоит отметить, что Cybertruck вряд ли поступит в продажу в своем нынешнем виде – в частности, у прототипа отсутствуют дворники и зеркала заднего вида. Главным вызовом для Tesla станет прохождение ряда сертификаций безопасности, сохранив футуристическое оформление модели.

Представители компании заявление ANCAP еще не прокомментировали. Начало производства Cybertruck запланировано на 2021 год – не исключено, что за это время его конструкция подвергнется ряду изменений.

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